Erratum du Monde sans fin : un “tract”, sans “rien de bien nouveau” (Jancovici)

Dans un erratum diffusé en plein cœur de la période des fêtes, l'éditeur Dargaud présentait son mea culpa pour la publication de la bande dessinée Le monde sans fin, de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici. Le texte soulignait notamment la responsabilité de la maison dans la diffusion « d'approximations, d'intox et de procédés rhétoriques qui ne permettent pas aux lecteurs de se faire une opinion juste et fondée sur les faits ».

En conséquence, Dargaud demandait aux libraires d'insérer un document prévenant les lecteurs dans l'album de Blain et Jancovici.

Sauf que le fameux erratum était un faux, un geste d'activistes opposés aux thèses et explications de Jancovici, ingénieur accusé par des organisations non gouvernementales et différents médias d'être un peu trop engagé dans la défense de l'industrie nucléaire — certains de ses représentants participent au financement de l'association Shift Project de l'intéressé.

« Ces personnes demandent aux libraires d'insérer un tract dans l'album Le Monde sans fin, tract dont les propos sont diffamatoires envers le contenu et les auteurs de l'album, et ne reflètent évidemment aucunement la position de l'éditeur ni de son diffuseur », avaient précisé les éditions Dargaud en tentant d'endiguer la diffusion du texte.

Une plainte déposée contre X

Contactées, les éditions Dargaud n'ont pas répondu à nos questions. Auprès de CheckNews, Stéphane Aznar, directeur général de la maison, a défendu Jean-Marc Jancovici, « un expert climatique qui travaille depuis vingt ans sur ces sujets-là, et qui est reconnu dans le monde entier pour sa capacité d’expertise, de lanceur d’alerte ».

Écartant la possibilité de s'exprimer sur « le fond », il condamne à nouveau l'envoi d'un faux erratum, « une méthode à la fois grossière et indigne de ce que l’on estime être le débat d’idées, légitime dans toute démocratie ». Plusieurs librairies auraient bel et bien inséré le document dans Le monde sans fin.

Une plainte contre X aurait été déposée dès le mercredi 21 décembre dernier, « dès que l’on a eu vent de cette usurpation d’identité » selon Stéphane Aznar.

« Rien de bien nouveau sur le fond »

Interrogé par nos soins, le coauteur de la bande dessinée, Jean-Marc Jancovici, attaqué de front par le faux erratum, y voit « une manifestation parmi d'autres de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi (et dans le lot il y a les antinucléaires “durs”). Cela m'est arrivé et cela m'arrivera : c'est le lot de toute personne ayant un avis dans l'espace public. »

Qualifiant lui aussi le texte de « tract », l'auteur du Monde sans fin assure qu'il « ne contient rien de bien nouveau sur le fond », précisant avoir « déjà répondu [aux différents reproches] des dizaines de fois ».

La procédure judiciaire entamée par l'éditeur serait a priori la seule suite à la diffusion de l'erratum, Jean-Marc Jancovici estimant qu'un autre procès n'est pas de son ressort. « C'est l'identité de Dargaud qui a été usurpée, pas la mienne. » « Et, incidemment, si je devais poursuivre en justice les auteurs d'affirmations fausses me concernant je devrais y passer mes journées », termine-t-il.

Malgré l'action directe de cette fin d'année, Le monde sans fin aura connu un fameux succès à l'occasion des fêtes, avec près de 35.000 exemplaires supplémentaires vendus lors de la semaine précédant le 25 décembre. Avec plus de 500.000 ventes, le titre se classe aussi parmi les meilleurs scores de l'année 2022 dans la catégorie Bande dessinée.

Photographie : illustration, Centrale du Tricastin, Drôme, France (Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)