La dernière reine : seule face à la meute

Édouard Roux est né dans le massif du Vercors, il a grandi avec sa mère, sans père, à l'écart d'un village et donc loin, très loin, de la civilisation. Un de ses plus lointains souvenirs est le jour où un chasseur a abattu le dernier ours du massif, libérant les bergers et éleveurs de la menace la plus directe qui pesait sur leurs exploitations. L'animal est désormais empaillé et visible dans un musée à Grenoble.

Quand survient la guerre 14, Édouard part dans les tranchées et en reviendra vivant, mais la gueule arrachée par les débris d'une explosion qui a tué ses camarades. Héros de guerre, il est si moche qu'il est obligé de se tenir à l'abri des regards... jusqu'à ce qu'une artiste animalière de Montmartre, Jeanne Sauvage, lui fabrique un masque pour recouvrir sa gueule cassée. En peu de temps, Édouard Roux va découvrir la grande ville, rencontrer les artistes qui font parler d'eux et permettre à Jeanne, en retour, de découvrir la nature la plus... sauvage.

Vis ma vie en plein cœur du Vercors

Il y a quelques années, la télé s'amusait, le temps d'une émission, à plonger des quidams dans la vie professionnelle et familiale d'une autre personne. Le choc des cultures et les changements d'habitudes faisaient sourire les spectateurs. Ici, la rencontre croisée est un enjeu bien plus primordial : Édouard Roux n'est pas une simple soldat anéanti par la guerre, c'est un humain enraciné dans le massif où il a grandi.

Sa vie se confond avec son environnement, qu'il respecte et protège, comme les peuples premiers d'Amérique, vénérant la faune et la flore qui lui donnent les moyens de subsister. Jeanne Sauvage n'est pas une artiste qui cherche la gloriole ou le succès économique : elle consacre tout son temps et toute son énergie à fabriquer de la beauté, pour célébrer la puissance de la nature.

Elle fait face à un environnement hostile, que ce soit le petit monde des galeristes et acheteurs, ou celui, déstabilisé, des artistes, que le mouvement Dada vient de prendre d'assaut. De même, Édouard est en confrontation permanente avec le monde des hommes, que ce soient les villageois ou les Parisiens, qui ne voient dans la nature qu'une source à exploiter économiquement ou un lieu à massacrer dans des séances de chasse. À la figure très en vogue de la sorcière, femme rejetée par le patriarcat, Jean-Marc Rochette vient adjoindre celle du shaman, rejeté par la civilisation industrielle que l'idée d'une communion avec la nature terrifie.

Noir et blanc époustouflant

Les éditions Casterman proposent deux versions de cet album, qui est, à n'en pas douter, l'un des plus éblouissants publiés cette année : une édition grand public en couleur et format normal (240 pages de 19.4 x 27 cm, pour 30 € tout de même) et une publication noir et blanc plus grande, reliée avec soin, dite « de luxe » (240 pages - 24.4 x 32.1 cm pour 49,95 €). C'est cette version que j'ai dévorée et je dois dire que la plume de Jean-Marc Rochette et son goût pour l'encrage, qui frôle parfois avec l'abstraction, y déploient toute leur splendeur.

Le noir est blanc est en réalité imprimé en quadrichromie, ce qui permet de voir poindre, çà et là, un tache blanche de correction ou un trait de crayon bleuté que le scan n'a pas fait disparaître. Ces détails, ajoutés à la maîtrise du dessin, démontrent à quel point Rochette, comme Jeanne Sauvage, son double dans l'album, tente de sublimer la nature, de la faire vivre éternellement dans cet album, faute de pouvoir la défendre contre la prédation industrielle dans le monde réel.

À travers cette histoire où se mêlent la guerre et la quête du Beau, la recherche de l'union totale avec l'environnement et la disparition des écosystèmes, Rochette tire un portrait désabusé, très noir et pessimiste, de la bêtise humaine, de la folie collective qui nous entraîne à détruire ce qui nous permet de vivre et à condamner à mort ceux qui ont toujours cherché à respecter le vivant.

Si l'on en croit Rochette, le commerce est une mauvaise chose, la justice est une farce et la seule loi qui s'impose est celle du plus grand nombre qui écrase, avec violence, la Beauté et la Justesse chez les individus. Même si l'on adhère pas forcément aux mêmes conclusions que l'auteur, on ne peut qu'être frappé par la force, la beauté et la vigueur qui traversent ces planches, totalement dépaysantes. Et magistrales.

