Genet, Murakami, Limonov... La censure russe fait des ravages

La censure de l'administration russe en mouvement : le 16 décembre dernier, les directeurs et directrices des bibliothèques de Moscou ont reçu une liste de 53 ouvrages « à retirer des étagères », d'après la chaine Telegram consacrée à la lecture « Книгижарь ». Celle-ci est gérée par le journaliste Sergey Lebedenko, qui indique détenir le fichier transmis par les autorités.

Pointés par ces dernières, des titres de l'auteur japonais Haruki Murakami (Les Amants du Spoutnik, traduit par Corinne Atlan chez 10/18), du Français Jean Genet, des Britanniques Stephen Fry et Sarah Waters. Mais aussi La Vague, de Todd Strasser (traduit en français par Aude Carlier, Pocket), roman qui raconte la transformation d'un lycée californien en dictature après l'expérimentation pédagogique d'un professeur...

Auteur aux opinions politiques tranchées et polémiques, dissident, il se disait favorable à une annexion de l'Ukraine dans les années 2010 : Édouard Limonov, décédé en 2020, figure pourtant sur la liste d'ouvrages à retirer. En 2015, l'Ukraine avait elle-même interdit des livres de cet auteur russe. « Je me demande ce que Limonov dirait à propos de sa présence dans cette liste », s'interroge justement le gérant de la chaine Telegram à l'origine du message.

Les titres seraient « à recycler », d'après le texte des autorités russes, et seraient donc destinés au désherbage, puis au pilon — une destruction pure et simple. Aucune information n'est donnée vis-à-vis des autres établissements de lecture publique de Russie, mais ils sont a priori tous concernés.

Censure et propagande

Si les explications officielles manquent, ces ordres de censure s'inscrivent dans une politique plus large. Dès juin 2013, le gouvernement de Vladimir Poutine appliquait des lois qui, au prétexte de protéger les mineurs, criminalisaient les évocations de l'homosexualité, de la bisexualité et tous les comportements ou organisations familiales qui dérogeaient à un cadre hétérosexuel présenté comme une situation « normale ».

En novembre dernier, le Parlement russe adoptait un nouveau faisceau de mesures qui renforçait ces lois homophobes de 2013. Au programme, des amendes plus élevées en cas de « propagande des relations sexuelles non traditionnelles », avec des montants allant de 400.000 roubles, soit plus de 6000 €, pour les personnes privées, à 5 millions de roubles, soit près de 80.000 €, pour les organisations. Les ressortissants étrangers, pour leur part, risquent désormais 15 jours de prison et l'expulsion.

Certains ouvrages pourraient donc avoir été censurés au prétexte de diverses évocations de la sexualité, en particularité de l'homosexualité. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2013 et sa mise à jour récente, les maisons d'édition et libraires russes ont par ailleurs tendance à s'autocensurer, par crainte des représailles.

Les disparitions de La Vague et d'autres titres s'inscrivent, elles, dans un mouvement général de censure lié à une lutte contre les « idées occidentales » engagée par Vladimir Poutine depuis son invasion de l'Ukraine. Pour justifier ses comportements autoritaires, il promeut la défense de valeurs « raisonnablement conservatrices ». Par ailleurs, tout soutien manifeste à l'Ukraine et sa population peut aboutir sur des sanctions, comme l'autrice canadienne Margaret Atwood l'a récemment expérimenté.

Occident néfaste

Cette lutte culturelle et idéologique ne fait visiblement que commencer : le 19 décembre 2022, Aleksandr Kibovsky, ministre de la Culture de Moscou, a rappelé que la législation récente visait bien à débarrasser la culture russe de « l'influence occidentale ».

« Nous ressentons une sorte de gueule de bois après toutes ces années de propagande [occidentale]. Il est triste d'avoir eu besoin d'un régime d'opération spéciale pour en arriver à prendre de telles dispositions », souligne le responsable politique dans une vidéo, faisant référence à la guerre en Ukraine.

Alexandra Vakhrusheva, ancienne directrice d'un théâtre moscovite, souligne l'une des conséquences les plus désastreuses de cet état d'esprit général, auprès de The Daily Beast : « Des bibliothèques et librairies anticipent la censure étatique et retirent des livres qui n'ont pas encore été bannis. » Il y a quelques semaines, la chaine de librairies russes Litres avait ainsi recommandé aux auteurs et éditeurs de réécrire et republier leurs livres, en expurgeant les éléments relatifs à l'homosexualité...

Photographie : illustration, thierry ehrmann, CC BY 2.0

