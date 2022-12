Assaut du Capitole : le rapport final convoité par les éditeurs  

Après une enquête de 18 mois, la commission accuse le 45e président des États-Unis, Donald J. Trump, d’incitation à l’insurrection, de complot en vue d'une fraude, ou encore d’entrave à une loi du Congrès. Le Département de la Justice est à présent en possession des éléments pour entamer d'éventuelles poursuites.

Plusieurs éditeurs américains se sont organisés pour que la version numérique du texte soit disponible le plus rapidement possible, en attendant les premières éditions imprimées. D’autres prévoient des sorties début janvier, les faisant coïncider avec l’anniversaire de l’attaque du Capitole.

Le rapport de la Commission sur le 11 septembre 2001, également publié par plusieurs maisons, s’était pour sa part vendu à près de 1,1 million d’exemplaires. La quasi-totalité de ces ventes avait eu lieu au cours de la première année suivant la publication.

Un texte particulier

Pour les maisons d’édition, qui planifient généralement leurs parutions jusqu’à des années à l’avance, ces titres rapidement commercialisés sont des défis sur le plan logistique. Création de la couverture, achat du papier et correction des introductions sont réalisés en attendant le document complet... Une tâche des plus répétitives accompagne le tout : rafraîchir le site de la commission pour obtenir le texte le plus tôt possible...

Si un délai d’exécution rapide entraîne des coûts supplémentaires, les rapports gouvernementaux relèvent du domaine public. Ils sont donc disponibles gratuitement en ligne. Face à cette « concurrence », les éditeurs parient notamment sur la volonté des lecteurs et des institutions d’avoir leur version imprimée et reliée, pour la postérité.

En extrapolant à partir de la spectaculaire présentation de l’enquête par le comité de la Chambre lors de ses audiences télévisées, les éditeurs ont misé sur une mise en récit du rapport sur le 6 janvier. Ainsi, le texte pourra s’adresser à un plus large lectorat grâce à sa construction, en s’éloignant du caractère légaliste d’un document de ce type. Les audiences télévisées avaient réuni des dizaines de millions de téléspectateurs aux États-Unis.

À chaque éditeur sa stratégie

« Tout le monde essaie de faire de son mieux pour être le premier sur le marché, mais chaque maison d’édition a aussi son angle particulier », explique Doug Jones, éditeur chez Harper Perennial, auprès du New York Times. Et d’ajouter : « Chacun a son public. » La maison prépare une édition du rapport avec une introduction par le correspondant juridique en chef de MSNBC, Ari Melber. À l’annonce de sa participation, le livre s'est hissé dans les meilleures ventes d’Amazon grâce aux précommandes. HarperCollins imprimera 250.000 exemplaires, et sortira son ouvrage début janvier.

Une des armes principales de chaque maison est en effet l’assistance de journalistes ou politiciens éminents à la présentation du texte. L’édition de Penguin Random House propose un avant-propos du représentant démocrate de Californie et président du comité spécial permanent de la Chambre sur le renseignement, Adam Schiff. Macmillan s’appuie de son côté sur le rédacteur en chef de The New Yorker, David Remnick, pour l’introduction, et sur le démocrate du Maryland et membre de la commission d'enquête de la Chambre, Jamie Raskin, pour la postface.

L’éditeur indépendant Skyhorse publie deux versions : une avec une préface de Darren Beattie, trumpiste convaincu qui a rédigé plusieurs discours de l’ancien président républicain et remet en cause l'impartialité de la commission. L’autre version s’appuie sur une introduction d’Elizabeth Holtzman, ancienne membre du Congrès qui a siégé au Comité judiciaire lors de l’enquête ayant mené à la destitution de Richard Nixon.

L’édition de Twelve, filiale de Hachette, sera agrémentée de plus de 80 pages de reportages, de documents, de témoignages et d’analyses de spécialistes du New York Times.

Enfin, la plus petite structure, Melville House, qui a aussi publié le rapport Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016, propose simplement le texte brut : « Toute introduction donne un certain parti pris à l’édition », explique l’éditeur.

Amazon et Ingram, deux structures imprimant des livres à la demande, proposent elles aussi aux lecteurs et lectrices de se procurer leur exemplaire papier.

À LIRE: Candidat en 2024, Trump devra répondre de son usage des archives

Le 6 janvier 2021, 64 jours après le jour des élections 2020, une foule de partisans du président Donald Trump fait une descente au Capitole. Un rapport bipartite du Sénat a révélé qu’au moins sept personnes sont mortes en lien avec l’attaque.

Le 19 décembre dernier, la commission d’enquête votait en faveur des poursuites pénales contre Donald Trump. La commission a notamment dénoncé une obstruction systématique des investigations, avec des pressions sur les témoins auditionnés.

Crédits photo : Devant le Capitole, le 6 janvier 2021 (Tyler Merbler, CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Le Petit Prince, conte intemporel d'Antoine de Saint-Exupéry