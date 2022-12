Retrouvailles touchantes d'un libraire et son chat, séparés après un séisme

Le petit chat est bien revenu, et avec lui, la joie dans la librairie. Ce retour montre bien que si la petite bête manquait au libraire de 42 ans, la réciproque était également vrai.

Sauf si on considère que ces animaux indépendants et parfois affectueux, s'attachent plus aux lieux qu'à leur maître... De retour, l'animal monte à nouveau la garde, pour le grand plaisir des habitués de la librairie qui en ont fait une attraction.

Les chats et la littérature, tout une histoire. Entre le poète Joachim Du Bellay, qui consacra une épitaphe à Bellaud, son minet décédé, puis Baudelaire et ses vers sur les chats ; peut-être ce qu’on a dit de plus beau sur le sujet, comme : « C’est l’esprit familier du lieu ; il juge, il préside, il inspire toutes choses dans son empire ; peut-être est-il fée, est-il dieu ? »

On peut aussi citer Salvador Dalí et son ocelot Babou, qu’il emmenait partout avec lui, Ernest Hemingway et ses chats à 6 doigts ou « polydactyle », Maupassant qui créa une ligue pour la défense des félins, ou bien Cocteau qui fonda le club des amis des chats. Ce dernier avait fait graver « Cocteau m’appartient » sur le médaillon porté par son chat, Karoun. On se souviendra du chat Gli, gardien de Sainte-Sophie, décédé le 7 novembre 2020 et enterré dans la basilique.

Aujourd’hui, des chats vedettes d’Internet, comme l’ukrainien Stepan, permettent même de lever des fonds en soutien au pays agressé par la Russie poutinienne. La fascination, toujours, pour ces petits animaux aux « nobles attitudes » et « aux prunelles mystiques ».

