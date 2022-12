Le blog Poésie Mag part “à la découverte de talents inconnus

C’est bien « cerner de nouveaux poètes en devenir » qu’ambitionne Éric Dubois à travers cet appel à textes. Plus précisément, « faire une sorte de Poezibao ouvert sur les poètes plus lyriques ». Poezibao, « journal permanent de la poésie », a été créé fin novembre 2004 par la journaliste Florence Trocmé. En revanche, ajoute Éric Dubois, « les poètes formalistes sont les bienvenus. »

Une poésie exigeante et actuelle



Éric Dubois souhaite défendre une poésie « exigeante et actuelle. Contemporaine. Dans toutes les langues de l’Humanité. » Un genre qui a perdu de son aura première en France et pour lequel il tire la sonnette d’alarme depuis plus de 15 ans. Il développe : « J’ai commis des tribunes sur Actualitté, sur Bibliobs, sur Rue89, sur Lemague... et fait signer des pétitions en ligne, où j’ai essayé d’alerter les internautes sur la situation de la poésie en France. »

Et d’ajouter : « La poésie contemporaine est quasi absente du champ des grands médias, des émissions littéraires à la TV, des radios périphériques. Elle surnage, sur France Culture, dans le journal La Croix, et les quotidiens L’Humanité et aussi le périodique 1. »

Afin de faire vivre son art, il a créé en 2015 l’association Le Capital des Mots, qui organise des récitals de poésie et publie des livres. Le dernier en date, 2020 de Miguel Coelho, porte sur le confinement et l’année 2020. « Un texte très engagé à gauche », selon l'éditeur.

Éric Dubois est l'auteur de nombreux recueils de poésie depuis 2001 aux éditions Le Manuscrit, Hélices, Encres Vives, l’Harmattan, Publie.net, Unicité. Il fait paraître un récit autobiographique, L’homme qui entendait des voix, en 2019 aux éditions Unicité, et un roman, Lunatic, chez Le Lys Bleu en 2021.

En décembre a été édité Paris est une histoire d’amour, aux éditions Unicité, et Quelques saisons en enfer, premier jet de l’ombre, publié en autoédition sur Amazon KDP. Un récit personnel sur la schizophrénie, maladie dont il est atteint depuis 1996, et la création artistique et littéraire.

En outre, il est notamment peintre autodidacte et vidéaste. Il a enfin publié de nombreux textes dans plusieurs revues imprimées et en ligne en France et à l’étranger, ainsi que dans une dizaine d’anthologies et recueils collectifs.

Pour participer au blog, Poésie Mag, il faut envoyer son ou ses textes courts à barbatux@yahoo.fr.

Crédits photo : Savali Aydar/Jacques Cauda