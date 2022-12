Hachette Romans Graphiques : amener les jeunes adultes à la lecture 

Une dizaine de nouveautés sont prévues en 2023, toutes inédites, avec une ligne éditoriale portée sur des thématiques contemporaines, intimistes aussi bien que sociétales. Et toujours, une pointe de magie. Cécile Térouanne, directrice du département Hachette Romans rappelle que l’ambition d’éditeur « est d’amener à la lecture le plus d’adolescentes, d’adolescents et de jeunes adultes possible »

Pour ce faire, il s’agit de proposer avant tout le bon livre au bon lecteur. Ainsi, Hachette Romans Graphiques « s’inscrit dans cette volonté d’élargir et de fidéliser notre public, tout en répondant à une tendance forte en librairie, et dans la société : la place de l’image comme vecteur d’univers immersifs et addictifs ».

Avec Heartstopper, la maison avait débuté, dès 2019, cette approche et désormais un nouvel axe stratégique de leur catalogue. Elle a déjà conquis des centaines de milliers de lecteurs et a bénéficié d’une adaptation en série sur Netflix très remarquée.

De fait, entre les quatre volumes et les récits inspirés de l’univers, de cont près de 230.000 exemplaires vendus — soit plus de 3,3 millions € de chiffre d’affaires (données : Edistat). En 2023, la maison poursuit « dans cette dynamique, avec une ligne éditoriale qui privilégie des titres en affinité avec notre catalogue de fiction, et ce qui en fait le succès », conclut l’éditrice.

Le premier ouvrage sera donc La nuit des rois et des reines, des histoires d’amour contrariées qui se multiplient dans un récit drôle et romantique. Découverte de soi, méprises sur l’identité… et magie de l’acceptation..

Vi a décidé de s’inscrire au lycée Arden High pour prendre un nouveau départ... Ce sera aussi l’occasion de remiser son uniforme au placard et de pouvoir enfin se mettre en pantalon ! Et même si la séparation avec son frère jumeau lui donne l’impression d’être privée d’une moitié d’elle-même, Vi fait une rencontre qui va tout changer, celle d’un beau et ténébreux poète / influenceur, Orsino. Un peu malgré elle, Vi est enrôlée pour participer aux préparatifs de la Nuit des Rois et des Reines, le grand bal de rentrée.

DOSSIER - Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020