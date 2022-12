Au Québec auteurs et l'UNEQ s'opposent autour des cotisations

Certains auteurs ont dénoncé leurs nouvelles dépenses imposées sur les réseaux sociaux. « Tous les écrivains seront sur le même pied ? Vraiment ???? », s’insurge par exemple Geneviève Pettersen par l’entremise de sa page Facebook. Elle est l'auteure de La déesse des mouches à feu, édité chez Quartanier, et dernièrement de Reine de rien, paru chez Alain Stanké.

Et d’ajouter : « Chers-es amis-es auteurs et autrices, ceci n’a aucun calisse de sens. (...) Je ne suis pas membre de l’UNEQ et je ne comprends pas pourquoi les écrivains-es, qui sont déjà au bas de la chaîne alimentaire du livre quand on y pense, devraient payer cette cotisation forcée. En échange de quoi ? D’une protection ? D’un minimum garanti ? Je n’achète pas ça du tout. » Elle conclut : « Un syndicat s’est supposé travailler POUR ses membres. Pas contre. »

Elle explique également ne pas avoir été au courant de cette nouvelle résolution. Seuls 46 membres de l’UNEQ étaient présents à l’assemblée générale où elle a été votée, révèle Le Devoir. Les statuts et règlements de l’UNEQ ne prévoient aucun quorum, ajoute La Presse.

« Je n’en reviens pas. 46 personnes sur 1600 membres de l’UNEQ. Et les 1600 membres, ça ne représente déjà qu’une fraction de tous les auteurs. Ce sont donc 46 personnes qui ont décidé pour tout le monde. Il y a manifestement un déficit démocratique, un problème d’éthique », développe l’écrivaine Mylène Gilbert-Dumas, ancienne membre du syndicat.

L’UNEQ a confié prendre exemple sur la SARTEC, le syndicat des auteurs de radio, de télévision et de cinéma, qui impose une cotisation syndicale de 2,5 % aux membres et de 5 % aux non-membres. Néanmoins, les membres cotisent également à hauteur de 2,5 % de leur revenu pour la « Caisse de sécurité pour le régime d’assurance », à laquelle les non-membres n’ont pas accès.

« C’est un moyen, pas une fin », se défend de son côté Suzanne Aubry, présidente de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois. Elle complète : « On a engagé une avocate expérimentée en droit du travail. On va avoir besoin d’autres expertises au cours des négociations. On fait face à des gros joueurs, comme Sogides (Ndr : Premier groupe d'édition, de diffusion et de distribution de langue française au Québec et au Canada), qui ont les moyens d’engager les meilleurs avocats en droit du divertissement. »

Selon l’UNEQ, l’organisation négociera autour des faibles redevances, des cessions de droits, des pratiques abusives ou encore du manque d’encadrement des litiges. Le conseil d’administration de l’UNEQ souhaite se réunir en janvier afin d’« aborder en priorité », la question épineuse des nouvelles cotisations obligatoires.

Mi-décembre, l'UNEQ a annoncé un plan stratégique qui guidera ses actions sur les quatre prochaines années, et « qui devra permettre de surmonter les obstacles potentiels qui se mettront sur son chemin. » Parmi les six priorités mis en évidence, on trouve : établir et mettre en application un cadre de conditions de travail minimales pour les artistes de la littérature, stabiliser la santé financière et les ressources humaines de l’UNEQ dans un modèle d’affaires adapté à son rôle syndical, ou encore renforcer le rôle de l’UNEQ comme leader syndical.

Crédits photo : Kristina Servant (CC BY-SA 2.0)