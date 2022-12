Imaginative, rigoureuse” : décès de la romancière Françoise Bourdin

Michèle Benbunan, directrice générale du groupe Editis, déclare dans un communiqué de presse : « J’adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Françoise Bourdin, à ses deux filles, Fabienne et Frédérique, à ses petits-enfants, je pense à toutes les équipes, de Belfond, de Plon et de Pocket, qui ont travaillé avec elle depuis tant d’années, ainsi qu’à ses millions de lecteurs fidèles. »

Françoise Bourdin est l’auteur de près de cinquante livres, dont 42 aux éditions Belfond, et le dernier aux éditions Plon où elle avait suivi son éditrice depuis plus de 10 ans, Céline Thoulouze. Plusieurs de ses livres ont été adaptés à la télévision. Françoise Bourdin avait su conquérir un large lectorat, avec ses histoires familiales, ses drames et ses joies, son écriture limpide et ciselée.

Comme elle l’écrivait elle-même : « La famille est un champ infini, un sujet inépuisable. Elle constitue la matière romanesque par excellence car elle représente une société en réduction avec ses secrets, ses passions, ses rancœurs, ses rivalités, ses jalousies, ses mesquineries. Elle est aussi le refuge ultime. Mes personnages se confrontent à l’existence, avec ses bons et ses mauvais moments, ils ne lâchent rien. Cette leçon de vie est le fil rouge de mon œuvre ».

Françoise Bourdin a souvent été qualifiée d’auteur populaire, ce dont elle était profondément fière, elle qui avait à cœur d’écrire des histoires qui nous ressemblent. Les équipes du groupe gardent le souvenir d’une autrice imaginative, rigoureuse dans l’écriture et proche de ses lecteurs, d’une femme passionnée et indépendante, qui aimait parler de son amour pour la vitesse, pour les chevaux et les voitures.

Tous gardent aussi le souvenir de Françoise Bourdin, mère et grand-mère toujours attentive, privilégiant les moments passés avec sa famille, entourée de ses chiens, dans sa maison de Normandie, qui était son refuge.

Accompagner Françoise Bourdin dans la défense de ses ouvrages était une réelle fierté et la côtoyer au quotidien une joie profonde, elle continuera à travers son œuvre immense à toucher les lecteurs, avec son sens du récit et des personnages, car ses livres ont cette capacité rare de toucher toutes et tous.

On retrouvera la romancière dans un podcast, entretien qu'elle nous avait accordé depuis ses terres normandes :

Crédits photo : Françoise Bourdin-Coul © Mélania Avanzato

