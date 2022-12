La mort vous ira si bien : Orsenna travaille à la fin de vie

Parler de la mort ne fait pas mourir. Un Académicien, sabre au clair, en compagnie de neuf autres personnalités auront à le démontrer, dans un travail qui sera présenté en février prochain. L’idée est de constituer un glossaire, explique Le Monde.

La France, avec son terreau catholique persistant, entretient un rapport ambigu et conflictuel avec la mort — tout particulièrement quand il s’agit de celle qui intervient médicalement. Euthanasie, suicide assisté, soins palliatifs… autant d’expressions qui serait trop absconses pour les Français. Aussi, dans une volonté de démocratisation, Emmenuel Macron avait réclamé « de certains mots accessibles et compréhensibles » pour le plus grand nombre.

Parmi les aides de camp d’Orsenna, un collège de scientifiques et personnels de santé publique, ainsi que des écrivaines, Noëlle Châtelet, et Elsa Walter dont les travaux en la matière ne sont plus à présenter. Avec elles, on retrouvera Philippe Bataille, de Sciences Po, et Françoise Ellien, tous deux sociologues.

Moins technique, plus humain ?

Tout l’enjeu sera donc d’apprendre à parler de la mort — de philosopher, pour paraphraser Socrate, et donc de mieux apprendre à mourir — de sorte que le débat sur la fin de vie puisse être plus apaisé. La difficulté résidera dans les positions de chacun : au sein du groupe constitué, certains n’hésitent pas à affirmer être favorables à une légalisation pour une aide à mourir.

Le travail consistera donc à rendre la mort plus vivante, dans une recherche de vocabulaire et de concept plus acessibles. Lors d’une visite au Pape François 1er, Macron l’avait assuré : euthanasie ne fait pas assez de points au Scrabble pour qu’on le préserve dans le vocabulaire. Olivier Véran avait plussoyé : « Le mot “euthanasie” n’est pas un joli mot. C’est un mot qui est connoté dans la langue française. »

Le Président lui-même déplorait l’usage d’un terme trop glacé qualifiant un acte technique et non un moment de la vie, dans la grande boucle de l’existence. Sans faire disparaître cette notion ni d’autres d’ailleurs, il importera donc de produire un ensemble de termes précis : « Il s’agit, d’abord et avant tout, de travailler sur la peur de la mort en apprivoisant les mots qui l’entourent », indique la ministre déléguée.

