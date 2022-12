Supprimer les mots haineux du Scrabble, un joyeux bordel

L’Express dévoile ainsi une liste frappée d'interdiction — du moins que l’éditeur Mattel souhaite éradiquer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le champ lexical ne laisse aucun doute : il s’agit de rendre le Scrabble plus soyeux à l’usage et moins enclin à utiliser des réponses péjoratives, racistes, homophobes ou sexistes.

En 2023, une soixantaine disparaîtra des ceux officiellement acceptés, ainsi que la neuvième édition de l’Officiel du Scrabble — publié par la maison Larousse (filiale de Hachette) — le conforme. À l’initiative de la Fédération internationale de Scrabble francophone, ce livret n’a logiquement pas de liens directs avec l’éditeur du jeu. Et ce, bien que Mattel ait cherché à mettre son grain de sable.

À LIRE: Des Chiffres et des lettres ne fait plus recette

Sauf que là, ce sont les points validés par l’éditeur lui-même dans le cadre de tournois — et que l’on ne s’y trompe pas, la tentative de Vincent Bolloré d’acquérir Lagardère n’y est cette fois pour rien. En effet, par le passé, les termes injurieux et racistes ont déjà été frappés d’ostracisme scrabbelien. Et l’an passé, lors d’une refonte globale, apparut une règle inédite : « Sont exclus tous les mots constituant une incitation à la haine et à la discrimination. »

Évolution et reflet social

Il est vrai que les occurrences sanctionnées ne comptent pas non plus par parmi les fleurons de la langue française ni ses plus beaux motifs d’orgueil : tarlouze, poufiasse, nègre, sidaïque, boche, goudou, gouine, enculeur, travelo… pour ne citer que ceux-là. En revanche, difficile de parler de soulagement, mais enculé, grognasse et salope ont été préservés.

En remontant le temps, l’exercice de nettoyage printanier a quelques fondements sociaux : en 2020, l’éditeur décide de censurer près de 200 entrées pour des raisons similaires. La mort de George Floyd, tué étouffé par un policier blanc avait motivé Mattel à écarter tout vocable raciste ou insultant. Malégré les protestations des joueurs, l’éditeur tient bon et parvient à faire évoluer son jeu – et accepte toujours les noms des sorts d'Harry Potter.

Pour la francophonie, un linguiste indépendant fut mandaté afin de procéder à cette révision globale. « Lorsque l’on joue au Scrabble — comme dans la vie — les mots que nous choisissons sont importants. Les mots ont le pouvoir de renforcer, d’encourager et d’honorer, mais ils peuvent aussi être utilisés pour affaiblir, décourager et manquer de respect », conclut-il. Moralité : rital, bimbo, keuf, cagole et d’autres sont épinglés… dans un premier temps.

La liste était d’ailleurs longue, mais leur présence dans les dictionnaires posaient problème. Et que penser de ces termes à double sens, qui font hurler ou sourire selon l’acception : bamboula, donc, est-ce faire la fête ou une injure raciale ? Bicot, le petit de la chèvre ou, là encore, une injure raciste en vogue dans les années 60 en France ? Si goudou est principalement humiliant, nabot devient injurieux et l’on n’est pas prêt de s’arrêter…

Rabelais VS Mattel

Évidemment, la levée de boucliers n’a pas manqué : on reproche, une fois de plus, l’invasion américaine et le puritanisme de sévir — vantant la richesse de la langue française, ses origines rabelaisiennes et son bon vivantisme. Argument des plus fades, mais faciles à faire entrer dans les cranes.

À LIRE: MIXMO : le jeu littéraire qui fait oublier le Scrabble

Un Académicien, Jean-Marie Rouart, déplore même cette privation de liberté : « Je crois que le langage, y compris les insultes, les injures, font partie de l’invention extraordinaire du peuple français. Il y a une richesse extraordinaire du langage. »

Et d’ajouter, sur BFMTV : « Il y aura toujours des équivalences d’insultes. Il ne faut pas confondre l’insulte et en même temps le racisme, le sexisme. Ce sont deux choses différentes. Il faut apprendre la tolérance, mais ça ne s’apprend pas en éliminant des mots. »

Certes oui. D’ailleurs, l’appauvrissement de la langue, frappée sous la ceinture de la sorte, devrait inciter à monter des barricades. Un dictionnaire compte quelque 60.000 motifs de réjouissances : le Scrabble serait dépossédé de deux cents d'entre eux : aux armes, citoyens, aux armes ! Si l’on adjoint les éléments de la francophonie, c’est un génocide que l’omnipotent Américain s’apprête à commettre.

Ou pas ?

Aboyer ou hurler avec les loups ?

Le philosophe allemand Spinoza et des années après lui, le linguiste Ferdinand de Saussure, nous l’avaient pourtant bien dit : le mot n’est pas la chose, et le concept “chien” n’a jamais mordu ni aboyé. L’usage de ces grossieretés, haineuses et racistes, dans le cadre d’un jeu bien connu mérite-t-il que l’on parte en guerre ?

Qu’adviendrait-il, alors, si Mattel décidait d’accepter les termes avec un point médian, pour qu’enfin les plateaux puissent exposer animateur•trices ? En outre, l’Académie française estime que chaque décennées 500 entrées sont supprimées, à chaque refonte de dictionnaire, 150 nouvelles font leur apparition. Manque-t-on donc à ce point de vocabulaire pour défendre bec et ongle tafiole, tantouse, schleu et boche, entre autres ?

La persistance d'injures découle de pratiques sociales, mais leur dissimulation ne changera pas les esprits. Tartuffe nous l’a pourtant bien dit : Cacher n’est pas jouer.

« Objectivement dire “Salope” c’est insupportable, c’est insultant, c’est une injure même au regard du droit et il ne me paraît pas incroyable que le Scrabble, qui a la maîtrise de ses règles, soit avant-gardiste et dise “Ces mots-là, on n’en veut pas dans notre jeu” », assure Bertrand Perier, enseignant, auprès de FranceTV Info. Bien entendu.

Mais accepte-t-on de se faire manipuler aussi bêtement qu’une marque, dans un exercice de greenwashing linguistique, s’achète une virginité de la sorte ? Voilà qui donne des envies de galettes…

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0