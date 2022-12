Mario Vargas Llosa : “sauvé du stalinisme” par la littérature

Un « Géant » a fait le déplacement au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, au début du mois de décembre, depuis les Hauts-de-France. Ce jeune collectif de maisons d'édition de la région entend mutualiser les compétences et les moyens, pour voir plus loin et se faire voir de plus loin encore. Le tout, dans un contexte difficile pour les « petites » structures.