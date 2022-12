Modification de la 18App en Italie : une culture plus accessible ou plus d'exclusion ?

La mesure est financée jusqu'à un maximum de 190 millions d'euros par an et, bien que les fonds soient les mêmes que l'année dernière, elle n'a pas la même dimension universaliste que la précédente.

Cependant, les membres du gouvernement, et tout particulièrement la présidente du Conseil Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), considèrent avoir amélioré 18App.

Deux cartes à la place qu’une

Giorgia Meloni a ainsi expliqué la nouvelle 18App dans un post Facebook : « 18App est remplacée et améliorée par l'introduction de deux nouvelles mesures, distinctes mais cumulatives : la Carte Culture Jeune et la Carte mérite. » Elle a ajouté : « La première concerne une prime de 500 euros pour les jeunes de 18 ans dont les familles disposent d'un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) ne dépassant pas 35 000 euros (par an, NDR), et l'autre prévoit une prime de 500 euros pour ceux qui obtiennent un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur (l’équivalent du Bac, NDR) avec une note de 100/100. Les mécanismes anti-tricherie seront également renforcés. Avec ces mesures, nous valorisons le mérite et mettons en place un système équitable pour rendre la culture plus accessible aux jeunes. »

Le président de la commission de la culture et auteur de l'amendement, Federico Mollicone, avait également expliqué : « Nous ne supprimons pas la 18App, une nouvelle carte sera élaborée avec des critères plus transparents et plus justes. »

Le point de vue du gouvernement

Les membres du gouvernement qui ont proposé ces modifications estiment donc avoir « amélioré » la 18app et l'avoir rendue accessible selon des critères plus « transparents, plus équitables ».

Voici comment Giorgia Meloni avait expliqué ces modifications : « Nous ne voulons pas supprimer le bonus culture pour les jeunes de 18 ans, mais il n'y a aucune raison » qu'il soit perçu par « le fils d'un millionnaire, un député ou ma fille. » Et encore : « Il faut introduire une limite aux revenus de ceux qui accèdent à cette mesure, mieux définir les contenus et les produits qui peuvent être achetés. Je crois aussi qu'il faut travailler sur la fraude. Je confirme donc que nous avons l'intention de modifier cette règle, mais sans détourner ces ressources de leur objectif initial : la jeunesse et la culture. »

Une mesure qui mène à l'exclusion ?

Le grand changement réside dans le fait que, avec l'ancienne version de la 18app, tous les jeunes ayant atteint l'âge de dix-huit ans avaient un accès direct à cette ressource. Aujourd'hui, l'accès n'est plus universel mais est conditionné par différents critères - sociaux, économiques et méritocratiques -, conduisant de fait à l'exclusion de certaines catégories de jeunes (les plus aisés ou bien « les moins méritants »).

Cependant, comme l'expliquent Ricardo Franco Levi, président de l'association des éditeurs italiens (AIE), et Paolo Ambrosini, président de l'association des libraires italiens (ALI), dans une déclaration commune, la culture, comme l'école publique, est le bien de tous et devrait être soutenue par tous.

En fait, il n'est pas nécessairement vrai que ceux qui viennent d'une famille à haut revenu peuvent avoir une éducation élevée et riche en lecture ; en même temps, récompenser les jeunes qui ont obtenu un excellent résultat au Bac (la « maturità » en Italie) plutôt qu’aider ceux qui ont des difficultés de lecture ou d'apprentissage semble être un choix tout autant discutable.

L’opposition du monde du livre italien

Les mots de Ricardo Franco Levi et Paolo Ambrosini vont dans cette direction : « Le choix de transformer une mesure universaliste (…) en une mesure de soutien aux familles moins aisées, avec l'ajout d'un bonus pour ceux qui obtiennent les meilleures notes à l’école (…) exclut de nombreux jeunes qui auraient pu tirer de nombreux avantages de cette carte. »

En effet, ces dernières semaines, de nombreux appels ont été lancés pour que la 18App ne soit pas modifiée par rapport à sa forme actuelle. Parmi ceux-ci figurent les appels et les communiqués de presse de Impresa Cultura Italia-Confcommercio, Ali Confcommercio, Federcartolai Confcommercio, Assomusica Confcommercio, l'Association des éditeurs italiens (Aie).

Une mesure plus bureaucratique et moins égalitaire

Le président de la Confindustria Cultura Italia, Innocenzo Cipolletta, s'est également élevé contre cette manœuvre, soulignant - comme Ricardo Franco Levi - que l'accès à la carte pourrait devenir plus difficile en raison des procédures bureaucratiques que les familles des jeunes doivent entreprendre pour prouver leur droit à la carte.

« En tant qu'industrie culturelle, affirme Innocenzo Cipolletta, nous considérons qu'il s'agit d'une mauvaise décision pour de nombreuses raisons (…). Lier la prime à l'ISEE, en plus d'apporter une bureaucratie supplémentaire qui limitera l'accès, n'est pas un choix d’équité. Au contraire, cela signifie nier l'autonomie de ces nouveaux citoyens par rapport à leurs familles d'origine, qui ne sont pas forcément prêtes - même si elles ont des revenus élevés - à soutenir la demande de culture et d'indépendance de leurs enfants. »

Et il explique ensuite : « Le même argument peut être avancé pour le mérite : (…) nous risquons de marginaliser de nombreux enfants en les privant de la possibilité d'apprendre ce que l'industrie culturelle conçoit, crée et réalise pour notre pays aujourd’hui. »

Entre illégalité et augmentation des ventes

L’utilisation illégale de la 18App - dont les conséquences économiques s’élèvent à une perte de 9 millions d’euros pour l’Etat - est une des raisons qui ont poussé le gouvernement à la modifier.

Cependant, selon Ricardo Franco Levi, qui cite des données de l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), « cette mesure a obtenu des résultats remarquables, regagnant à la lecture 183 000 jeunes qui l'avaient abandonnée dans les années précédant le Bac ». L’ancienne application représentait en effet environ 10 % des ventes.

Cette mesure intervient également dans un contexte économique difficile pour le monde du livre (et pas seulement) : « Les derniers chiffres nous apprennent qu'en novembre, en raison de la situation économique, les achats de livres dans les librairies physiques, en ligne et dans les supermarchés ont diminué de 8 %. Nous évaluerons l'évolution de la situation dans les mois à venir et demanderons au gouvernement de fournir des données hebdomadaires sur l'utilisation réelle des nouvelles cartes ».

Crédits photo : Giorgia Meloni/Av Vox España. (CC BY 2.0)