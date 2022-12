Jordanie : le gouvernement censure un roman jugé “immoral

Le texte a été imprimé par la maison arabe, Dar Alaan, et distribué dans la capitale Amman dans le cadre du programme gouvernemental. Lancé en 2017 par le ministère de la Culture du pays, le Family Library Project vise à « diffuser la conscience culturelle, développer la pensée critique et à créer une harmonie entre la pensée et la moralité », nous apprend le site Roya News.

Parmi les contempteurs de l’ouvrage, Farah Alkaabneh, qui se désigne comme journaliste freelance, chercheuse autour du conflit israélo-palestinien et « fière musulmane ». Dans un post, elle explique : « L’ère de l’homosexualité est révolue et l’ère de la pédophilie a commencé. C’est un roman soutenu par le ministère jordanien de la Culture, alors la Jordanie se tourne vers le monde occidental, où elle est tombée dedans par inadvertance, mais quelle censure existe-t-il pour les livres ? »

D’autres mettent en évidence des passages considérés comme fautifs avec des « scènes sexuelles et de mots obscènes ». D’autres évoquent avec horreur l'idée qu'un auteur traite de l’homosexualité.

Dans Mira, une scène de masturbation a fait s’embraser la toile. Le texte raconte la relation amoureuse d’un Jordanien et une infirmière serbe, Mira, dans les années de l’éclatement yougoslave.

Face à la polémique, Ahmed Rashid, secrétaire général par intérim du ministère de la Culture et directeur du projet de bibliothèque familiale, a annoncé le retrait du titre, après l’intervention de l’Assemblée nationale du pays, qui a diligenté une enquête.

Par la suite, le Premier ministre Bisher Al-Khasawneh a demandé au ministre de la Culture, Haifaa Al-Najjar, de revoir tous les romans et œuvres littéraires faisant partie du Family Library Project, et de retirer tout ce qui « n’est pas conforme aux valeurs et aux traditions de la société jordanienne ». En réaction, tous les membres du comité de lecture ont annoncé leur démission, nous apprend SkyNews Arabia.

Le Premier ministre a également souligné que tout contenu qui porte atteinte aux valeurs « authentiques » de la société jordanienne, et au patrimoine culturel qui exprime l’identité des Jordaniens, ne devrait pas être autorisé.

Né à Jenin en Palestine, l’auteur de 68 ans, Qasim Tawfiq, a écrit ses premières nouvelles dès 1974. Il a remporté le prix Katara de la fiction arabe en 2018 pour son roman, Bleeding of the Little Bird, qui a été traduit en anglais en 2019.

Crédits photo : قاسم توفيق - قاسم توفيق (CC BY-SA 3.0)