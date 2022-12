Le Sustainability Book Award, prix littéraire pour le développement durable

Fruit du partenariat de deux acteurs résolument engagés en faveur d’une transition juste et durable de nos sociétés, de nos économies et de nos modèles de développement, le « Sustainability Book Award » est destiné à récompenser des ouvrages qui approfondissent et améliorent la compréhension des grands enjeux et tendances qui façonnent le XXIème siècle.

« Je suis fier de voir cette première édition se concrétiser avec le soutien d’un jury prestigieux composé de personnalités économiques et d’experts en développement durable. Ce partenariat mené avec Project Syndicate s’inscrit dans l’ADN de La Banque Postale, acteur engagé en faveur de la transition juste. Il témoigne de notre profond attachement à soutenir la recherche académique et les travaux scientifiques, qui sont bien souvent à l’origine des grandes avancées et évolutions de nos sociétés, et sont aussi les fondements sur lesquels s’établit la confiance entre une population et ses dirigeants », souligne Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale.

Roman Frydman, directeur fondateur de Project Syndicate, ajoute : « Au cours des 20 dernières années, la durabilité sous ses nombreuses formes - politique, économique et, bien sûr, environnementale - s'est progressivement imposée au centre de l'agenda éditorial de Project Syndicate et des préoccupations de nos contributeurs. Mais il ne serait pas possible de promouvoir les penseurs et les idées innovantes qui façonnent ce domaine d'importance vitale sans le soutien de dirigeants et d'institutions visionnaires. C'est pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec La Banque Postale pour donner vie à ce prix annuel du livre. »

Pour cette première édition, le jury sera composé de différentes personnalités économiques et d’experts en développement durable : Daron Acemoğlu, économiste et professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT) ; Solange Bandiaky-Badji, présidente du Rights and Resources Group ; Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale ; Ilona Szabó, co-fondatrice et présidente de l’Institut Igarapé et Gernot Wagner, économiste du climat à la Colombia Business School.

Le concours est ouvert aux auteurs de tous les pays ayant déjà publié un ouvrage en langue anglaise auprès d’une maison d’édition. Les candidats ont jusqu’au 23 janvier 2023 pour soumettre leur candidature.

Le lauréat de la première édition du prix sera récompensé le 5 juillet 2023, à l’occasion des Dialogues de l’économie citoyenne, un évènement organisé par La Banque Postale à Paris. Il recevra une dotation de 15.000 €.

