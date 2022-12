La Fédération européenne et internationale des libraires dévoile sa Charte

L’EIBF, en tant que porte-parole des libraires européens et internationaux, définit le droit à la liberté d’expression et d’opinion comme un droit humain universel. Et de compléter : « La liberté d’expression et d'un débat public ouvert et libre sont les pierres angulaires d’une saine démocratie. »

Un rôle de “hub culturel”

L’EIBF affirme que « les livres sont des sources inestimables de culture et de connaissances », avant de rappeler que « les librairies jouent un rôle clé dans l’accès aux livres ». Outre les dimensions d’agrément et d’ouverture d’esprit, ils « contribuent à améliorer le taux d’alphabétisation, aidant les gens à devenir des penseurs critiques et des membres actifs de la société ».

La charte ajoute que la librarie « fournit également des espaces et des opportunités pour lire, apprendre, débattre et échanger des avis. [...] Ce n’est donc pas un hasard si tout au long de l’histoire, en des temps d’oppression politique, des textes ont été interdits, voire détruits ». De la sorte, les acteurs de la chaîne du livre furet « ciblés, emprisonnés et agressés », développe l'organisation, au dil du temps.

Afin de défendre les passeurs de livres, et plus généralement la liberté d’expression, l’EIBF a dégagé sept principes directeurs : la liberté d’expression s'impose comme une condition préalable à une société libre et démocratique. Un principe nuancé à juste titre : ne pas confondre parole libre et « discours d'incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence ». Face à la censure, l’EIBF plaide pour la « liberté d’écrire, de publier et de diffuser l’écrit ».

La fédération appelle enfin à l’Union européenne, ses institutions et son pouvoir judiciaire « à toujours respecter les libertés exprimer, publier et diffuser des idées, des livres et du matériel culturel, ainsi qu’agir avec fermeté contre toute forme de repression au sein de l’Union ».

Ces États adeptes de la muselière

La rédaction de cette charte prolonge une campagne de l’EIBF, exposant différents cas d'interdictions d’oeuvres dans le monde. Parmi les États mis en cause, la Hongrie de Viktor Orban où, depuis 2020, « les livres pour enfants sont touchés par les lois anti-LGBTI du gouvernement. Lesquelles interdisent les ouvrages livres mettant en scène des relations homosexuelles et des personnes transgenres ».

Voire prohibent leur commercialisation à moins de 200 mètres d'une église (sic !).

Hong-Kong grossit cette liste depuis la prise de contrôle par Pékin. L’EIBF s’est concentré sur Lam Wing-Kee, un libraire qu'a sanctionné le Parti communiste chinois (PCC). Craignant d’être extradé vers la Chine, M. Lam s'était enfui en 2019 à Taïwan, où il a recréé une librairie, devenue espace d'échange libertaire.

Enfin, Biélorussie et États-Unis complètent le triste tableau. Le premier endurait déjà une forte répression que les manifestations de 2020 ont aggravée. Le second a enregistré, selon le PEN America, 1586 interdictions d’ouvrages dans 26 États entre juillet 2021 et mars 2022 seulement, avec plus de 2 millions d’étudiants concernés.

Dans la plupart des cas, les oeuvres sont supprimées en réponse aux plaintes et aux critiques des groupes pression. Ou le puritanisme plus puissant que le Premier amendement.

