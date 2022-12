Montréal : trois écrivaines remportent une résidence en bibliothèque

Pour la septième année consécutive, ce programme de résidence d’écriture en bibliothèque a été rendu possible grâce à un partenariat entre le CAM et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), en collaboration avec les Bibliothèques de Montréal. L’objectif de ces résidences est de familiariser le public avec le travail d’écriture littéraire ainsi que de permettre à une écrivaine ou un écrivain de réaliser un projet de médiation culturelle, de concert avec la communauté de la bibliothèque participante, tout en poursuivant son propre projet de création.

Ces résidences se dérouleront entre mai et novembre 2023. Les lauréates partageront leur temps entre un travail de création littéraire et un projet de médiation culturelle s’adressant au public.

La résidence de Lula Carballo se déroulera à la Bibliothèque L'Octogone (arrondissement de LaSalle). Celle de Marie-Denise Douyon aura lieu dans deux bibliothèques de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, soit la Bibliothèque de Côte-des-Neiges et la Bibliothèque interculturelle. Maude Jarry effectuera sa résidence à la Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal, dans l'arrondissement du même nom.

Le jury a retenu la candidature de Lula Carballo pour son projet de médiation culturelle formé d'ateliers, axés sur l’univers du livre d’art fait à la main, qui pourront toucher plusieurs publics. Marie-Denise Douyon a eu la faveur du jury avec son projet de proverbes et de récits illustrés, pour briser l'isolement des personnes âgées et stimuler l'imaginaire. Maude Jarry a séduit avec un projet de médiation et de création qui vise à aborder le thème de la mort avec curiosité, franchise et fantaisie.

Crédits photos : Justine Latour/Adriana Garcia Cruz/Ève B Lavoie

