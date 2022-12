132,8 millions € réclamés à Houellebecq, accusé de plagiat

D’un côté, les éditions Flammarion et Gallimard, et à leurs côtés Michel François Thomas, alias Michel Houellebecq. De l’autre El Hadji Diagola, décidé à ce que soit reconnue la contrefaçon de ses propres écrits par le romancier français. Une première plainte avait atterri sur le bureau du tribunal judiciaire de Paris en janvier dernier.

En 2015, le Franco-sénégalais faisait paraître Un Musulman à l’Élysée chez Edilivre. Or, cet ouvrage, il l'avait proposé en 2013 à Gallimard sous le titre La Chute des barbelés, mais ce dernier fut refusé dans un courrier classique. L’année suivante, même cause, mêmes effets avec Flammarion — les deux éditeurs appartenant à la même holding, Madrigall, depuis 2012.

Ce roman, qui parle de l’accession d’un musulman au pouvoir en France, évoque Jésus Christ au Moyen-Âge avec l’expiation des péchés de tous par le sacrifice d’un seul. Il aborde la dimension collective de la rédemption du peuple de dieu dans le christianisme. « Cela est repris et réécrit dans Soumission, le roman reprenant l’idée de la dimension collective de de la rédemption du peuple de dieu dans le christianisme », note le conseil du plaignant.

Quand en janvier 2015 sort alors Soumission, le jour même des attentats de Charlie Hebdo et de l’Hypercacher, El Hadji Diagola s’agace et décide de passer par l’autopublication pour son livre. Mais n’en reste pas là.

Auteur, plagiat et statut

Problème : au mois de mai 2022, le tribunal estime que le dossier présenté n’est pas recevable. Me Jean-Baptiste Ngandomane, avocat de l’écrivain qui s’estime lésé, n’en revient pas. La défense de Houellebecq, assurée par Me Josée-Anne Benazeraf, avait rétorqué que 75 % des deux manuscrits opposés à celui de l’accusé seraient eux-mêmes passibles d’une action en contrefaçon.

Mais ce 15 février, la cour d’appel de Paris écoutera les deux parties, une nouvelle fois.

« La question de la probabilité que les deux auteurs écrivent au même moment, alors même que “La chute des barbelés” n’avait pas encore fait l’objet de divulgation, sur exactement le même sujet, se pose », indique l’avocat de Diagola. Et de rappeler de multiples cas d’emprunts, tant de précédents ouvrages parus chez Flammarion – Wikipédia, Joris-Karl Huysmans – ainsi que dans La Carte et le territoire.

Et de conclure : « L’existence de passages plagiés dans une œuvre n’a pas pour conséquence de priver celui qui écrit ou signe l’œuvre de la qualité d’auteur sur l’ensemble de cette œuvre. » Ainsi, Houellebecq, malgré des emprunts avérés et avoués par la maison d’édition, n’a pas été déchu de son statut — il en va donc de même pour son client.

Il s’agissait en effet de l’argument central de la défense durant l'audience de mai 2022 : « Mais surtout, cette action est parfaitement irrecevable, Monsieur Diagola n’étant pas l’auteur des passages prétendument contrefaits, la quasi-totalité de son ouvrage étant la copie servile d’articles de presse, d’ouvrages anciens ou de publications disponibles en ligne dont il n’est pas l’auteur. »

Réparation ou volonté de nuire ?

La cour d’appel aura donc à trancher, et peut-être déclarer irrecevable la fin de non-recevoir invoquée originellement — et donc valider la procédure intentée contre l’auteur et ses éditeurs. Il réclame de la sorte 132,8 millions € au titre de dommages-intérêts — des dédommagements corrélés aux ventes du livre et de ses 42 traductions. Un expert serait alors missionné pour « évaluer les retombées financières tirées de la publication en France et à l’étranger », tous supports confondus, de Soumission, objet de l’accusation.

En France, l’ouvrage aurait réalisé plus de 14,6 millions € de chiffre d’affaires entre sa sortie et le 29 octobre 2020. À date, ce seraient plus de 931.000 exemplaires qui ont été écoulés (poche et grand format, hors ebook) en France, soit près de 15,47 millions € de CA pour les différents éditeurs (données : Edistat).

La défense met également en cause « tout le sérieux de cette action en contrefaçon innervée tout à la fois de paranoïa et d’une mauvaise foi caractérisée qui confine au dol ». Et considère l’ensemble de la procédure comme fondée sur « cette volonté de nuire ». L’appel incarnerait alors « l’occasion pour M. Diagola de colporter de nouvelles accusations de contrefaçon particulièrement infamantes qui n’ont aucun lien avec le litige et ne reposent sur aucun fondement ».

Une action abusive, donc, pour laquelle Flammarion, Gallimard et Houellebecq réclament 10.000 € chacun, au titre de l’article 700 et les dépens liés à la Cour d’appel.

Frise chronologique fournie par l'avocat du plaignant

