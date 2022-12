MOBiDYS : les livres adaptés pour “soutenir l’effort de lecture

ActuaLitté : Depuis sa création en 2015 à Nantes, comment a évolué MOBiDYS ?

Anne Thay : Le siège de MOBiDYS est toujours à Nantes. Nous avons beaucoup augmenté les effectifs cette année, pour réunir 24 personnes au total. 2022 a été marquée par l'ouverture d’un bureau à Montréal, qui compte aujourd'hui 3 personnes. 2 membres de l'équipe sont basés à Paris, pour développer des relations avec les maisons d'édition qui disposent de leur siège dans la capitale.

Les recrutements se sont notamment concentrés sur le renforcement de nos équipes en Recherche et Développement, ainsi qu'en direction du pôle d’accompagnement des utilisateurs. Plus d'utilisateurs signifie aussi qu'une plus grande capacité d'assistance est nécessaire.

Concrètement, comment se réalise le déploiement des livres numériques et des ouvrages SONDO au sein des établissements scolaires français ?

Anne Thay : Nous observons depuis plusieurs années le développement des usages numériques dans les établissements scolaires, mais aussi la popularisation des espaces numériques de travail [ou Espace virtuel d'apprentissage], deux mouvements aidés par des financements des collectivités.

La crise du Covid a évidemment renforcé les usages numériques et conduit les collectivités à maintenir leurs investissements. Des programmes nationaux de financement, dans le cadre des Territoires Numériques Éducatifs (TNE), sont venus appuyer les efforts des collectivités, notamment en direction de la formation des enseignants.

Ce contexte a conduit de nombreuses collectivités à nous solliciter. Les villes, pour les écoles primaires et la constitution du socle numérique des écoles. Les départements, pour les collèges, associent souvent leurs services de l'éducation avec la bibliothèque départementale de prêt afin de définir les budgets et la sélection des ouvrages. En Haute-Loire, les collèges privés et publics du département ont été équipés de dispositifs SONDO, quand la Seine-Maritime a doté son portail collégiens, Livre & Vous, de livres numériques adaptés déployés sur l'ensemble des collèges.

Quels sont les intérêts de la bibliothèque numérique SONDO pour les enseignants et les élèves ?

Anne Thay : SONDO propose un catalogue de 500 titres en lien avec les programmes scolaires, pour les écoles primaires, collèges et lycées. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de lectures en commentaire de texte ou de lectures plaisir. Les enseignants nous demandent de bons titres, qui n’existent pas en format papier pour les DYS, et le catalogue est donc pensé pour eux.

Mais nous entretenons aussi une certaine complémentarité avec les ouvrages imprimés des Centres de documentation et d'information (CDI). Notre évaluation d'impact auprès des collèges utilisateurs nous a permis de constater que les élèves qui utilisent SONDO seront plus à même d’aller chercher un livre au CDI pour lire dans un format plus traditionnel.

Le format livre accessible n'est donc pas une fin en soi ?

Anne Thay : Avec notre format de livre accessible, l'idée est de soutenir l’effort de lecture. Sur le long terme, plus une personne dyslexique lit, plus elle pourra décoder facilement un texte. Au fur et à mesure des lectures, la confiance se renforce, jusqu'à pouvoir se lancer dans un texte imprimé.

Par ailleurs, SONDO est aussi utilisée par des élèves qui ont des difficultés de lecture, mais qui ne sont pas DYS. On estime aujourd'hui que 20 % des élèves de 18 ans sont des lecteurs peu efficaces, voire pas efficaces.

On reste DYS toute sa vie, mais ces troubles recouvrent une difficulté à automatiser la lecture. Cette dernière demande à une personne DYS un effort considérable, un peu comme lorsque l'on effectue son premier cours de conduite : chaque geste, chaque point d'attention génère une charge cognitive importante. Une personne DYS se « fâchera » facilement avec la lecture, l'abandonnera souvent, accumulant du retard pour le reste de sa vie.

Sur le plan technologique et en matière de recherche et développement, quels sont les différents projets de MOBiDYS ?

Anne Thay : MOBiDYS travaille principalement sur le développement de FROG, notre format basé sur l’EPUB 3. Un des axes principaux porte sur l'adaptation de la solution aux langues étrangères, l'anglais, mais aussi l'espagnol et l'italien, avec la mise en œuvre de projets pilotes en Espagne et Italie. Les aides à la lecture, selon les langues, ne sont pas forcément les mêmes et nécessitent des adaptations spécifiques.

Nous sommes en train de concevoir, en direction du lecteur scolaire, un outil de mesure de la fluence, le nombre de mots lus correctement par minute, qui viendra en aide aux enseignants. L'idée n'est pas de proposer une évaluation qui donne seulement un score, mais qui permette surtout aux élèves de s’entrainer avec leurs livres numériques, pour progresser et voir leurs efforts encouragés.

Un traitement automatique du langage est aussi à l'étude, pour traiter en masse des textes et les adapter. Parallèlement, nous continuons à travailler sur les formats documentaires et le manuel scolaire, qui demandent une finesse plus importante en matière d'adaptation. Cette année, nous avons réalisé, avec Bordas et Nathan, les premiers manuels scolaires adaptés pour le lycée.

Vous avez rejoint MOBiDYS en 2019 : comment avez-vous vu évoluer la perception des troubles DYS au sein des établissements scolaires français ?

Anne Thay : J’ai été enseignante entre 2010 et 2013. Dans ma formation initiale, je n’avais jamais entendu parler des troubles cognitifs. À présent, l'objectif d'inclusion est explicitement mentionné dans les programmes nationaux et communaux, et les enseignants y sont plus sensibles.

Le numérique, considéré auparavant comme un simple équipement, est devenu un véritable levier de l'accessibilité. La triple approche, matérielle, ressources et formation, des TNE, s'avère aussi plus pertinente, car elle combat la fracture numérique avec du matériel, mais elle forme aussi les enseignants pour une intégration du numérique à leurs pratiques pédagogiques. En somme, il ne s'agit plus seulement de savoir utiliser une tablette, mais de se demander aussi pourquoi l'utiliser.

Estimez-vous que la place des ouvrages adaptés aux lecteurs DYS a évolué en mieux, ces dernières années ?

Anne Thay : De plus en plus d'éditeurs nous sollicitent pour la réalisation d'adaptations de leurs livres. La prise de conscience des professionnels est plus forte, pour tous les genres, des romans aux documentaires en passant par les bandes dessinées.

Dans les CDI, les documentalistes demandent ces ouvrages adaptés, et des correspondances se font aussi entre numérique et imprimé, comme le propose la collection Colibri de Belin. Le numérique conserve toutefois cette souplesse dans l'adaptation et la personnalisation selon les besoins de l'élève. En version imprimée, le désencombrement de la page implique certains choix.

Rappelons que les livres adaptés ont aussi trouvé leur place dans le circuit classique, auprès du grand public, à des tarifs qui ne sont pas spécifiquement plus élevés.

MOBiDYS vise un public de 100 millions d’élèves sur 3 continents d'ici 2030 : quelles sont les différentes étapes pour parvenir à cet objectif ?

Anne Thay : La France reste notre premier territoire, où nous avons observé une accélération des usages sur les 18 derniers mois. Nous visons 500.000 élèves d’ici 2024.

L'installation d'un bureau à Montréal nous permet de nous tourner vers le Québec, le Canada et l'Amérique du Nord. Nous étions présents au Sommet de la Francophonie, à Djerba, en novembre, pour évaluer quels acteurs locaux nous permettraient de proposer nos livres sur le marché francophone, par l'intermédiaire de filiales et d'acteurs locaux. Nous avons besoin d'interlocuteurs qui connaissent le secteur éditorial et le secteur éducatif. Car les catalogues adaptés doivent eux-mêmes être adaptés à chaque pays.

Photographies : MOBiDYS