Vous souhaitez changer de vie ? L’Australie vous attend

Malgré une politique migratoire plus paperassière et plus lente que par le passé, l’Australie reste une terre d’accueil pour ceux et celles qui rêvent d’une vie meilleure sur une île-continent immense.

Le recensement 2021 nous apprend que l’Australie compte 25,5 millions d’habitants seulement (25,4 millions habitants à la date du 10 août 2021, jour du recensement), surtout regroupés dans les régions côtières.

La répartition de ces habitants est de 66,9 % dans les grandes villes (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaïde, Perth, etc.) et de 33,1 % dans l’Australie dite régionale.

Deux tiers des Australiens sont propriétaires de leur maison, un chiffre qui n’a pas changé depuis 1996, mais les prêts bancaires pour l’achat d’une maison sont en hausse.

La population a pratiquement doublé depuis 50 ans (13 millions d’habitants en 1971 et 25,5 millions d’habitants en 2021), avec une croissance de 8,6 % depuis le recensement de 2016.

La communauté aborigène comprend 812.728 personnes, soit 3,2 % de la population, dont 78.000 personnes parlant l’une des 167 langues aborigènes actives.

Une forte immigration a rajeuni l’âge moyen de la population, qui est maintenant de 38 ans. La génération Y (née entre 1982 et 1996, 25-39 ans) supplante (de peu) pour la première fois la génération des boomers (née entre 1946 et 1964, 55-74 ans). Et l’espérance de vie est passée de 72 ans en 1971 à 83 ans en 2021.

Plus de la moitié (51,5 %) de la population est née à l’étranger (27,6 %) ou a un parent né à l’étranger. Les principaux pays d’émigration sont le Royaume-Uni (16,4 %), l’Inde (9,6 %), la Chine (7,8 %), la Nouvelle-Zélande (7,5 %), les Philippines (4,2 %), le Vietnam (3,6 %) et l’Afrique du Sud (2,7 %).

À la question sur l’ascendance (deux ascendants au maximum) des personnes recensées, le recensement dénombre 250 ascendances et 350 langues. Les ascendances principales sont les ascendances anglaise (33 %), australienne (29,9 %), irlandaise (9,5 %), écossaise (8,6 %) et chinoise (5,5 %).

Même si l’Australie n’a pas de langue officielle, la langue anglaise est non seulement la langue nationale, mais aussi le ciment du pays. Des cours d’anglais sont dispensés gratuitement aux nouveaux immigrants et aux détenteurs d’un visa humanitaire, soit environ 60 000 personnes chaque année, avec une crèche gratuite pour les enfants en bas âge pendant que leurs parents suivent les cours.

Une personne sur cinq parle une autre langue que l’anglais à la maison. La deuxième langue après l’anglais est le chinois, parlé par 700.000 personnes. Suivent l’arabe et le pendjabi (langue majeure en Inde et au Pakistan), parlés respectivement par 367.000 personnes.

Le gouvernement australien annonce la collecte prochaine de données sur l’ethnicité des habitants, ce qui est déjà le cas aux États-Unis, au Canada et en Nouvelle — Zélande, pays de forte immigration eux aussi.

Appuyée à la fois par les experts et par les groupes communautaires multiculturels, cette initiative permettra de mieux mesurer la diversité de la population (en plus du pays d’origine et de la langue parlée à la maison) afin d’améliorer les programmes culturels du pays.

Le taux de chômage actuel (3,4 %) est le plus bas depuis cinquante ans. Les offres d’emploi sont nombreuses. Suite à la fermeture totale des frontières pendant deux ans pour juguler l’épidémie Covid, le pays tente maintenant d’attirer à nouveau les touristes, les étudiants, les travailleurs temporaires et les immigrants.

Le nouveau gouvernement est en train de simplifier les conditions d’obtention des visas et promet aussi un traitement plus rapide des dossiers.

[Crédit photo : L’opéra de Sydney. Photo de Bernard Spragg dans Wikimedia Commons. Licence CC0]