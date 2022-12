Suisse : les librairies Payot obtiennent gain de cause

Cette démarche, portée par le libéral-radical Thomas Birbaum, a été entérinée par 72 voix contre 44, et 13 abstentions. Elle demande au canton « l’intégration de toute entreprise libraire active sur le territoire valaisan dans le programme de relance culturelle ».

Le tout s'appuie sur le « principe de non-discrimination consacré dans la Constitution fédérale », sur « la jurisprudence fédérale » et sur « l’égalité de traitement entre acteurs économiques et privés », nous apprend l'Ats.

Le postulat incite à étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport. Le postulat n'a pas d'effet contraignant, si ce n'est l'obligation d'analyser une situation.

Fin de l'opération au 24 décembre

Avant le vote, le chef du département de la santé, des affaires sociales et de la culture, Mathias Reynard, a rappelé que l’opération était de toute façon bientôt terminée, puisqu’elle s’achève le 24 décembre. En outre, il a argué, afin de motiver au rejet du postulat, qu’il soulèverait de nouvelles problématiques complexes.

Dans l’heure des questions de l’Assemblée fédérale suisse, Mathias Reynard a également indiqué au député Thomas Birbaum que le but de cette opération est avant tout de soutenir l’économie locale et les petites structures : « Il me paraît difficilement justifiable que des fonds publics servent à renflouer les caisses de grandes entreprises ayant leur siège social hors du canton », a notamment défendu le membre du Parti socialiste suisse.

Le dispositif, provisionné à hauteur de 500.000 francs suisse, est effectif depuis le 15 novembre et jusqu’au 24 décembre inclus. Il a été pensé à destination de toutes les librairies indépendantes disposant d’un siège social en Valais, ou membre de l’association Livresuisse. Faute d’enseignes dites indépendantes dans le Haut-Valais, le canton avait décidé d’inclure dans l’opération, les trois seules librairies de cette partie, détenues par le groupe Orell Füssli/Thalia.

« On est loin des petites librairies indépendantes », s'était notamment fendu le directeur de Payot, Pascal Vandenberghe. Après avoir proposé au service de la culture du Valais de revenir sur les critères qui ont été fixés pour l’opération de soutien aux librairies, Payot SA a porté un recours auprès du Conseil d’État, à défaut d’avoir obtenu une réponse satisfaisante.

La Fnac Suisse, qui compte quatre enseignes dans le Valais, dans les villes de Conthey, Monthey, Sierre et Sion, avait de son côté demandé au canton des explications : « Nous sommes surpris des propos et de l’attitude du conseiller d’État Mathias Reynard, qui ne prend pas la peine de répondre à notre sollicitation et qu’un concurrent (Orell Füssli/Thalia) aux mêmes caractéristiques que la Fnac soit associé à cette opération », a notamment déclaré le grand groupe.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

