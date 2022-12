Images pédopornographiques” : Vivès et ses éditeurs visés par une plainte

L'affaire Bastien Vivès s'étend désormais jusqu'à la justice. Quelques jours après l'annulation de l'exposition des œuvres du dessinateur prévue par le FIBD d'Angoulême en 2023, l'association Innocence en Danger a confirmé le dépôt d'une plainte pour « diffusion d’images pédopornographiques », « incitation à la commission d’agressions sexuelles sur mineurs » et « diffusion à un mineur de messages violents » dans trois albums de l'auteur.

Elle vise Bastien Vivès et deux de ses éditeurs, Les Requins Marteaux et Glénat, qui ont respectivement publié La Décharge mentale (2018) et Les Melons de la colère (2011), d'une part, et Petit Paul (2018), d'autre part.

Ce dernier titre avait fait l'objet d'une polémique l'année de sa parution. Il met en scène Paul, un garçon d'une dizaine d'années doté d'un pénis à la taille démesurée. Au cours de ses pérégrinations, il croise différents personnages, avec une conclusion quasi systématique, des rapports sexuels de diverses natures.

Au moment de la parution, l'éditeur Glénat avait démenti « fermement et catégoriquement les accusations de pédopornographie dont Petit Paul fait l’objet. Aussi obscène et provocatrice qu’on puisse la considérer, cette œuvre de fiction n’a jamais pour vocation de dédramatiser, favoriser ou légitimer l’abus de mineurs de quelque manière que ce soit. »

La maison invoquait la caricature et une situation « irréaliste ». Une plainte avait été déposée par l'association internationale Face à l'inceste en 2018, classée sans suite quelques mois plus tard pour « absence d'infraction ».

Une “provocation” ?

La plainte de l'association Innocence en Danger, que RMC a pu consulter, souligne que les trois albums mis en cause représentent « une provocation à la commission d’abus sexuels sur mineurs pour des personnes fragiles qui pourraient penser que de telles relations sont la norme ». Elle cite également des propos de Bastien Vivès tenus en 2017 (« Moi l’inceste ça m’excite à mort »), dans le cadre de la promotion de la BD Une sœur (Casterman), qui n'est pas visée par la procédure.

Quant aux éditeurs, l'association assure que la mise en vente des albums participe de la « banalisation de comportement d’abus sexuels sur jeunes mineurs et [de] la propagation de la banalisation de l’inceste ».

Le parquet de Paris doit à présent juger de la recevabilité de la plainte de l'association.

Le 15 décembre dernier, la secrétaire d'État chargée de l'Enfance Charlotte Caubel, magistrate de profession, avait indiqué « qu'un certain nombre de dessins [de Bastien Vivès] relèvent de la loi », précisant qu'« une représentation ou une image d'un mineur en situation pornographique est punie par la loi ».

Quelques jours plus tôt, Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, avait condamné des propos passés de l'auteur, en ajoutant qu'il n'était pas possible de « [le] réduire [...] à deux bandes dessinées et quelques phrases dites en interview ».

Nous avons contacté les éditions Les Requins Marteaux et Glénat, et sommes en attente de leurs réponses.

