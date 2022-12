Yves Bonnefoy et John Steinbeck se côtoieront dans la Pléiade

Avec Jack London et Ernest Hemingway, John Steinbeck (1902-1968) incarne aux yeux des lecteurs français une certaine idée de la littérature américaine. Aventureuse, baroudeuse, exaltante, humaine, accessible. Son œuvre, couronnée par le Prix Nobel de littérature, demeure extrêmement populaire.

Intitulé Romans, ce volume couvre une période de création d’une quinzaine d’années et contient la « trilogie du travail » formée par En un combat douteux (1936), Des souris et des hommes (1937) et Les Raisins de la colère (1939), qui explore la réaction de l'individu face à la pression collective. On compte aussi À l’est d’Éden (1952), roman de la maturité. Les traductions sont signées Jean-Claude Bonnardot, Maurice-Edgar Coindreau, Charles Recoursé et Edmond Michel-Tyl.

En un combat douteux, qui prône l’action collective de la grève, revêt une dimension épique. Des souris et des hommes traduit, par l’extrême simplicité de son intrigue et ses ressorts empruntés au théâtre, la dimension tragique d’une humanité abandonnée à la fragilité de ses rêves. Les Raisins de la colère, grand roman de la route, entremêlent le destin de la famille Joad et les « chapitres “collectifs” qui font exister le peuple », selon le traducteur Charles Recoursé. À l’est d’Éden donne pour sa part corps à l’imaginaire familial de Steinbeck.

En s’inspirant de mythes et d’allégories, notamment bibliques, dans la construction de ses romans, Steinbeck va contribuer à l’écriture du mythe américain, y compris dans ses aspects les plus désespérés. Marqués au fer rouge par la Grande Dépression, ses personnages, laissés-pour-compte du rêve américain, sont des fermiers ou des ouvriers agricoles modestes, contraints à l’exode, à la famine et à l’esclavage par la modernité en marche.

Yves Bonnefoy (1923-2016) souhaitait avoir tout mis en ordre avant de rendre son dernier souffle. Ses ultimes livres expriment son désir de transmettre le legs de la poésie par-delà la violence et la mort. « Lègue-nous de ne pas mourir désespéré », lit-on dans L’Heure présente (2011). Et dans Ensemble encore (2016) : « Mes proches, je vous lègue/La certitude inquiète dont j’ai vécu. » Quant à L’Écharpe rouge (2016 aussi), c’est un « livre de famille » testamentaire en même temps que l’histoire d’une vocation : « Il se trouve que j’étais apte à me vouer à l’emploi disons poétique de la parole... »

La forme donnée en dernier lieu à l’œuvre fait partie de cette volonté d’ordonner les choses. Puis vint la Pléiade, qu’Yves Bonnefoy accepta avec simplicité. Il choisit lui-même le titre du volume, Œuvres poétiques, sans céder sur son désir de faire figurer au sommaire des textes, généralement brefs, que l’on qualifierait spontanément d’essais.

« Quand on lui faisait remarquer, au cours de séances de travail, que la présence de ces textes dans un volume poétique pourrait surprendre, et qu’ils gagneraient peut-être à être “rangés” dans une section séparée », raconte l'éditeur, « il faisait mine d’y songer, avant de réaffirmer son désir de les laisser à leur date, invitant ainsi son lecteur (et avant lui ses éditeurs) à réfléchir à ce que poétique signifiait à ses yeux ».

Si elle paraît près de sept ans après la disparition d’Yves Bonnefoy, et à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance, cette édition est donc entièrement la sienne, concluent les éditions Gallimard.

Crédits photos : Casa de América/Domaine public (CC BY -NC-ND 2.0)

