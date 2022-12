Astérix : le scénariste Fabcaro prend la suite de Jean-Yves Ferri

L'humour caustique et pince-sans-rire de Fabcaro, Fabrice Caro de son vrai nom, s'invite au sein du village gaulois le plus célèbre du monde. Le très productif auteur-dessinateur, qui mène de front des carrières de bédéiste et de romancier (avec Broadway ou Samouraï, entre autres, chez Gallimard), se lance donc dans l'aventure Astérix.

Le communiqué de presse des éditions Albert René (propriété de Lagardère) annonce une sortie du nouvel album, le 40e de la série, le 26 octobre 2023. « Accompagné du talentueux Didier Conrad au dessin, le nouveau duo poursuit, le temps de cet album, l’œuvre de René Goscinny et d’Albert Uderzo, créateurs de génie de cette saga hors norme dévorée par des millions de lecteurs aux quatre coins du monde », indique-t-on.

Le duo Ferri-Conrad aura signé cinq titres de la saga Astérix, entre 2013 et 2021, à raison d'un album tous les deux ans. À chaque parution, les ventes sont telles que le groupe Lagardère voit ses résultats annuels bondir. La dernière en date, Astérix et le Griffon (2021) s'est vendue à plus de 1,6 million d'exemplaires à ce jour (chiffre Edistat).

Fabcaro a récemment publié Guacamole Vaudou, en mai 2022, un roman-photo réalisé avec la complicité d'Éric Judor.

Photographie : Fabcaro en 2016 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)