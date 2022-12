La fille aux plumes de poussière : au-delà de la taxidermie, un morceau de vie

La taxidermie, sous ses doigts, devient un acte créateur artistique, à la limite de la méditation. « Viendra l’étape du tannage, qui dure environ une journée. Nettoyer au scalpel, d’abord, chaque trace de chair, chaque aspérité. Déshydrater la peau à l’aide de sel, laisser reposer, réhydrater, désinfecter, sécher, passer à l’huile de tannage, attendre. Encore une journée et ce sera terminé. Je poserai la peau, ferai les petits artifices d’usage. Je lui créerai un regard. » La taxidermie, c’est faire durer à jamais une existence rassurante, familière.

C’est un don, un cadeau, un souvenir.

Or un jour, une femme et son jeune fils passent la porte. Et la demande qu’ils lui font est parfaitement saugrenue : ajouter une crinière de lion au hamster récemment décédé de la famille. Rien que ça. Une demande qui donne du fil à retordre à Éva, qui ne trouve nulle part un fournisseur capable de lui envoyer une si petite quantité de crinière de lion véritable. Alors quoi ? Alors elle envisage de simplement ignorer les problèmes et autres difficultés qui s’annoncent.

Une méthode rassurante, mais évidemment contre-productive et finalement très peu efficace sur le long terme. Il faudrait donc trouver une solution à ce problème de crinière…

Autre cette chimère de hamster-lion, on découvre en parallèle le quotidien d’Éva. Ses habitudes étranges, ou encore le chemin qu’elle emprunte chaque matin pour éviter de croiser telle ou telle personne — de peur d’être reconnue et de devoir alors se lancer dans une conversation, faire bonne figure, se montrer polie et intéressée, voire intéressante.

Une épreuve pour elle, qui se définit volontairement comme lâche. On a donc affaire à une personne refermée sur elle, peu courageuse ou aventureuse, et en proie à un grand trouble. Pourtant, cette commande saugrenue marque le début d’un nouveau chapitre dans sa vie, qu’elle ne voit pas du tout venir.

Au fil des pages, on découvre le passé d’Éva. Un passé familial plutôt compliqué, notamment avec la perte de sa mère, puis cette relation avec son père qui s’effrite, se délite, avec le temps et le manque de mots tendres.

On découvre aussi l’environnement de la jeune femme, ce quartier, cet immeuble — et Voisin, cet homme qui habite le même bâtiment, dont elle ne connaît pas le prénom. Voisin qui vient un beau jour lui demander d’empailler son chat et qui, contrairement à toutes les autres personnes avec qui elle interagit, lui sourit et ne semble pas la trouver folle. Même lorsqu’elle fait des blagues qui, d’après elle, ne devraient faire rire personne.

Nicolas Garma-Berman nous propose ici un premier roman tout à fait charmant. Le ton est souvent humoristique, avec les pensées chaotiques et maladroites de la protagoniste qui viennent ponctuer le récit — mais laisse facilement la place à la tendresse et la mélancolie. Car Éva est avant tout une jeune femme solitaire. Qui s’est enfermée dans sa propre solitude, là où elle sait qu’elle ne sera pas blessée par la vie.

Dans cette bulle rassurante qu’elle a créée, elle existe avec et pour ces créations, ces créatures auxquelles elle a plus ou moins donné vie. Chacune, dotée d’une singularité dans l’apparence qui en ferait des parias — comme elle. Sauf que, ce roman nous l’apprend avec douceur : la différence est aussi une forme de beauté.