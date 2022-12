Après Pierre Lapin et Paddington, Winnie l'Ourson au cinéma et en série

Cette semaine La Grande Librairie joue sur les mots, avec, au bas mot, cinq invités qui ne mâchent pas leurs mots ! Qu'est-ce qu'on fabrique avec des mots ? Qu'est-ce qu'on dit de soi, des autres, du monde que l'on habite ? Il y a ceux dont on hérite et ceux que l'on acquiert, ceux que l'on s'impose et ceux que l'on invente, ceux qui nous échappent, ceux qui nous trahissent, ceux qui nous manquent... Bref, on s'y demande, non sans une certaine joie, ce que peuvent les mots... et ce qu'ils ne peuvent pas !