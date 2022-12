La solidarité par la lecture, y’a plus que ça pour nous sauver

La lecture proclamée « Grande cause nationale » en 2021-2022 a permis d’impulser une nouvelle dynamique autour du développement de la lecture, partout en France.

Lire et faire lire, pour la deuxième année consécutive, a renouvelé sa campagne de recrutement de bénévoles, dans l’optique de retrouver et de dépasser ses effectifs d’avant la pandémie, de 20.000 lecteurs et lectrices, partout en France. Et ce, avec toujours la même idée en tête : partager le goût de la lecture avec les enfants, pour construire un pays de lectrices et lecteurs.

Structures, bénévoles et enfants

Une nouvelle fois déployée sur Facebook, cette campagne s’est avérée très efficace, sur un média qui fonctionne particulièrement bien pour le recrutement de bénévoles chez Lire et faire lire.

Les structures accueillant les séances de lecture sont diverses, allant des crèches ou des centres de protection de l’enfance, aux bibliothèques, centres de loisirs, écoles maternelles, primaires ou encore aux collèges, pour ne citer qu’elles. Partant du constat qu’il était tout aussi nécessaire de mobiliser ces structures que les bénévoles, une campagne spécifique a aussi été menée.

Lors du colloque annuel organisé par Lire et faire lire, Mélanie Bruxelle, éducatrice Jeunes Enfants au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Caen et David Gall, directeur de l’Albatros Centre Social et Culturel de Lingolsheim, ont présenté les actions menées dans ces structures, vers lesquelles les coordinations départementales de Lire et faire lire se dirigent désormais.

Au CHRS de Caen, dans le Calvados, au sein duquel sont accueillies beaucoup de « femmes violentées, aux expériences de vie traumatiques », Mélanie Bruxelle indique que le livre est utilisé comme « un support de découverte de soi et de ses émotions », permettant de « créer des temps de parole sur des traumatismes qui ont pu être vécus ».

Au fil des pages, le lien intergérationnel

L’histoire et l’imagination déployées dans les ouvrages recréent un contexte, permettant de pouvoir mettre en mot sa propre histoire. Il sert également à créer un lien particulier entre la mère et l’enfant, devenant alors un véritable moment de partage. Dans ce cadre, les bénévoles de Lire et faire lire interviennent dans le choix des livres et des thématiques abordées.

Un véritable lien se crée lors de ces séances, à la fois entre les mères entre elles, mais aussi avec les bénévoles de Lire et faire lire.

Dans le Centre Culturel et Social l’Albatros, à Lingolsheim, dans le Bas-Rhin, les bénévoles interviennent après l’école, dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), qui a pour visée de « faire apprendre autrement, par des biais ludiques ».

L’action de Lire et faire lire s’insère dans cette optique d’éducation populaire, en complémentarité de l’Éducation nationale, avec l’objectif de « donner des clés de cheminement personnel à l’enfant », par la lecture.

Autant de structures au sein desquelles l’action Lire et faire lire prend tout son sens.

Retrouvez quels partenariats Lire et faire lire peut entretenir avec les structures, en vidéo, ci-dessous :

Plus d’informations : Lire et Faire Lire.

Crédits photo : Annie Spratt/ Unsplash