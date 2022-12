Jeux olympiques : mobilisation pour dire le sport en français

La charte olympique avait fait du français la langue officielle des Jeux mais, comme dans d'autres domaines techniques mondialisés, il perd du terrain face à l'anglais. Pour remédier à cette situation, et anticiper les quatre (presque) nouvelles disciplines ajoutées aux festivités, un groupe de travail interministériel et interinstitutionnel a vu le jour, indique la Délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Ce groupe de travail, créé à l'initiative de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, et de son homologue des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, est présidé par Paul de Sinety, délégué général à la langue française et aux langues de France depuis 2018. Sa direction est assurée par Daniel Zielinski, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche et lui-même garant de la langue française au ministère des Sports.

Réunissant une cinquantaine de partenaires institutionnels engagés dans l'organisation des Jeux 2024, le groupe de travail se donne pour mission la défense et la promotion de la langue française, certes, mais aussi celle du plurilinguisme :

Dire et vivre les Jeux olympiques et paralympiques en français, pour nos concitoyens, attachés à l’emploi de leur langue, comme pour les francophones du monde entier.

Accueillir les Jeux en toutes langues, en promouvant le plurilinguisme pour l’accueil, l’information et l’hospitalité dans « plus d’une langue »

« Cette stratégie linguistique partagée, qui donne toute sa place à la langue française et illustre l’engagement constant de notre pays en faveur du plurilinguisme, a vocation à s’inscrire dans la durée comme reflet des valeurs du sport et de l’olympisme », ajoute la DGLFLF.

Concernant l'emploi de la langue française pour dire les Jeux, le travail a déjà commencé, mené notamment par la Commission d'enrichissement de la langue française. Ainsi, cette dernière a-t-elle publié une liste d'équivalents aux termes anglophones dans le domaine du surf, déjà présent lors des Jeux de Tokyo, en 2021, et reconduit en 2024.

« Curl », « aerial », « shoulder » ou encore « cutback », autant de désignations étrangères de concepts techniques propres à ce sport, qui trouvent désormais des propositions françaises adaptées. La liste se retrouve à cette adresse.

Photographie : illustration, France Olympique, CC BY-NC-ND 2.0

