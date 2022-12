La riposte des libraries féministes : “Ce n'est pas OK de nous faire taire

Le 9 décembre dernier, à l’occasion de la visite du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, Maud Pouyé et Anouk Aubert demandent au collectif niçois de colleuses féministes d’afficher des messages sur les devantures de leur librairie. Seulement, quelques minutes après la mise en place des dispositifs et avant l’arrivée de l’intéressé, les CRS se pressent pour recouvrir les collages d’une bâche noire de fortune.

La librairie n’ouvrira ses portes qu’après le départ du ministre, débarrassé de ses voilages. Aux deux gérantes de rester dans l’incompréhension totale, avec une bonne dose de colère non dissimulée en prime. Maud Pouyé, l’une des fondatrices de l’établissement, affirme : « Symboliquement, c’est grave de recouvrir une vitrine de librairie juste pour un message. Nous sommes en colère, cela porte atteinte à notre liberté d’expression, nous n’avions affiché aucun propos diffamatoire. »

Face à l’acte de censure subi par la librairie niçoise Les Parleuses, la résistance s’organise. Paris, Nantes, Lyon, Toulouse, Lille ou encore Massy, à travers toute la France, les vitrines se parent du message que les forces de l’ordre ont tenté de dissimuler : « Qui sème l’impunité récolte la colère. »

Hier, le 15 décembre, neuf librairies féministes à travers le territoire français ont décidé de se joindre à leur combat : L’Affranchie à Lille, la Librairie à soi.e à Lyon, Les Bien-aimés.e.s à Nantes, Au bonheur des dames à Toulouse, L’Arborescence à Massy ainsi qu’Un livre et une tasse de thé, Le Genre urbain, Le Comptoir des mots et Majo à Paris. Pour cela, elles reproduisent sur leurs vitrines les mots censurés par les forces de l’ordre. L’action se présente sous le nom « On ne nous bâchera pas, on ne vous lâchera pas. »

Annabelle Chauver et Juliette Debrix, derrière Un livre et une tasse de thé, confient à Télérama : « On ne va certainement pas se laisser faire. C’est très fort comme message, de censurer une librairie, car ce n’est pas seulement la voix des libraires qui est censurée, mais aussi celle des travailleurs et travailleuses du livre et des auteurs et autrices. »

Soazic Courbet, gérante de L’Affranchie à Lille, est à l’origine de l’initiative de soutien. Contactée par ActuaLitté, elle explique : « À l’origine du mouvement, c’est tout simplement la colère envers la violence de ce qui s’est passé. Et elle ne tient pas juste dans le fait d’entraver la liberté d’expression… Ce qui m’a choqué, c’est qu’ils aient bâché l’ouvrage intitulé Impunité [de Hélène Devynck, au Seuil]. Encore une fois, ils ont silencié les paroles des victimes. C’est d’autant plus important que cette année marque les 5 ans du mouvement Metoo, cinq années que les personnes minorisées disent les choses. »

Suite aux évènements, elle ajoute : « J’étais vraiment en colère. Il fallait créer une action pour montrer qu’on n’avait pas peur, que leurs méthodes d’intimidation, on les connaît et elles ne nous feront pas taire. Ils ont eu tort de s’attaquer à une librairie indépendante engagée. On est très liées les unes aux autres dans un réseau presque sororal. Et ça non plus, ça ne plaît pas à ces messieurs, mais ça ne peut plus durer. »

« Ce n’est pas OK de nous faire taire. Je ne peux pas parler aux noms des autres librairies, mais ils ne nous arrêteront pas, L’Affranchie et moi. Parce que les choses bougent et nos luttes prennent de l’ampleur. Preuve en est s’il en faut, on les met mal à l’aise. Sinon, ils n’auraient pas pris la peine d’agir », s'amuse la libraire.

Si une dizaine d'établissements s'est engagée, pour commencer, les messages de soutien et les relais ne cessent de se multiplier. « La riposte est en marche et tout le monde peut s’emparer de cette réponse. On est toutes et tous capables de rejoindre le mouvement surtout quand on menace notre métier. Il faut continuer à attirer le regard sur les violences systémiques qui parasitent également les métiers du livre. On voit. On sait. On croit. Mais surtout, on est ensemble », conclut Soazic Courbet.

Le Syndicat de la librairie française (SLF) a également fait part de son soutien à l’établissement niçois par téléphone et par le biais d’un courrier diffusé sur son site le 15 décembre dans lequel il défend que « les librairies soient des lieux de liberté. Elles doivent le rester coûte que coûte et chacun doit y veiller, à commencer par les responsables publics. »

Crédits photo : Instagram

