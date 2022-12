Créer gratuitement ses audiolivres avec les narrateurs automatisés de Google 

Les premiers ouvrages dits « à narration automatisée » avaient fait leur apparition dans le Google Play Public Domain : une section apparue en décembre 2020, où plusieurs classiques de langue anglaise étaient disponibles à l’écoute. Par ce biais, Google parvenait à étoffer — d’une vingtaine de titres, restons calmes — son catalogue d’audiolivres.

S’appuyant sur le domaine public, l’Américain n’avait pas un cent à débourser ni d’achats de droits à envisager. Et le projet prospère.

“En toute simplicité”

Dans une communication à destination des éditeurs partenaires, Google Play Books lance officiellement son modèle d’audiobooks autogénérés. Ce système permet « de créer des livres audio en toute simplicité et à moindre coût », indique la firme.

Et de poursuivre : « Au lieu d’un narrateur humain, c’est la technologie Google qui se charge de lire ces livres audio. Vous pouvez convertir vos e-books en livres audio de haute qualité en quelques étapes. »

Le programme s’ouvre en version beta — pas encore définitive, donc — mais surtout dans la plus totale gratuité, revendique Google. Sont par ailleurs supportées plusieurs langues : allemand, anglais, espagnol, français et portugais.

Des voix à foison

« Nous proposons plus de 50 options de narration et des outils qui vous permettront de créer facilement vos livres audio autogénérés. Vous pouvez aussi télécharger ces livres afin de les publier via un autre distributeur une fois qu’ils sont disponibles dans le Google Play Store », précise la FAQ.

Narrateurs et narratrices de tous âges sont présents — de 18 à plus de 65 ans, pour une large diversité des voix et des accents. On fera ainsi connaissance avec Fabien 46-60 ans, Fiona 31-45 ans, Florian 31-45 ans et Francine 18-30 ans, pour les locuteurs de langue française. On expérimentera leurs lectures à cette adresse.

L’immense majorité des voix proposées demeure anglaise — et principalement, américaine, même si Britanniques et Australiens occupent une belle place. Et si des accents indiens se retrouvent, que l’on ne s’y trompe pas : il s’agit de narrateurs et narratrices anglophones.

Créer et vendre, en deux clics

Pour recourir au service, il faudra donc des fichiers ebooks — format EPUB, uniquement — et disposer des droits. Création, publication et téléchargement s’effectuent sans frais, mais « pendant une durée limitée », précise Google.

En revanche, leur commercialisation ne pose aucune difficulté, à condition de ne pas créer d’exclusivité. Si un revendeur propose l’audiobook ainsi réalisé, Google Play Livres doit obligatoirement en disposer.

À ce titre, les éditeurs percevront 52 % des revenus générés par ces audiolivres, commercialisés chez Google. Une manne, surtout quand l'opérateur garantit qu'il faut moins de deux heures pour produire son exemplaire de livre lu...

Pas certain que les éditeurs spécialisés apprécient la démarche...

Photographie : Google