BNF : 200 000 lecteurs et visiteurs depuis la réouverture du site Richelieu

Porté par un projet tant architectural que culturel, le site Richelieu entame une nouvelle vie pour s’affirmer comme un lieu d’étude, de recherche et de visite, accueillant et accessible à tous. Grâce à la salle Ovale, salle de lecture en accès libre et gratuit et au musée de la BnF qu’il abrite, le site Richelieu permet la découverte d’un patrimoine unique. Il accueille chaque jour un public curieux qui profite d’une nouvelle programmation de cours, conférences et lectures.

Vitrine des collections de la BnF, dont il dévoile près de 900 œuvres de l’Antiquité à nos jours, le nouveau musée de la BnF présente des pièces emblématiques issues des 40 millions de documents que conserve la Bibliothèque ; objets archéologiques, médailles, manuscrits, estampes, dessins, cartes géographiques, globes, partitions musicales, livres rares, photographies et costumes. Ces pièces sont présentées dans un écrin patrimonial qui se déploie sur 1 200 m2.

Dans le cadre de la première rotation, jusqu’au 31 décembre 2022, le public peut admirer, entre autres trésors, un des rares exemplaires complets sur vélin de la Bible de Gutenberg, le globe vert - en bois - où apparaît pour la première fois l’Amérique (1506 -1507), le manuscrit du Don Giovanni de Mozart, celui de l’Appassionata de Beethoven ou encore ceux d’Histoire de ma vie de Casanova, de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ou du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir.

À partir du 14 janvier 2023, le musée dévoilera une deuxième sélection de trésors parmi lesquels l’Epistola de insulis de novo repertis de Christophe Colomb datant de 1494, le fameux Rhinocéros de Dürer (1515), l’édition originale de la Marche des Marseillois de Rouget de Lisle (1792), le Plan de la Bataille d’Austerlitz (vers 1805), le manuscrit autographe de la Valse op. 6 de Chopin, une lettre de Musset à George Sand, le brouillon et des épreuves corrigées de Jamais un coup de dé de Mallarmé, des estampes de Gauguin et Mary Cassatt ou encore une version de travail du Rivage des Syrtes de Julien Gracq, des photographies de Cartier-Bresson, des fiches de lecture de Guy Debord et le Scrapbook de Burroughs (1979), pour ne citer que quelques exemples.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

