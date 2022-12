Le Printemps du Livre de Montaigu 2023 présidé par Étienne de Montety

#WeekEndEst — Le 24 novembre prochain, le festival Week-end à l'Est propose une rencontre entre Cédric Gras, voyageur et auteur, et Alexandra Gonjon, politiste et maitre de conférences. Ensemble et dans le cadre d'une discussion animée par Lou Héliot, journaliste à Le 1 Hebdo, ils échangeront sur l'histoire contemporaine de l'Ukraine et l'agression russe, au sein de la bibliothèque André Malraux (Paris 6e), à 19h.