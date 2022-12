Suisse : Payot récolte plus de 111 000 € contre la pauvreté

Depuis 2018, Payot mène chaque année cette opération, « alternative au Black Friday, cette incitation à l’hyperconsommation artificiellement importée en Suisse », en association avec Caritas, qui aide les individus en situation de précarité, confrontés à des difficultés économiques, sociales et, le plus souvent, quotidiennes.

133.000 enfants en situation de pauvreté

Caritas Suisse soumet des programmes de formation et d’insertion professionnelle, qui seront ainsi financés avec les dons, à destination de personnes en situation de précarité en Suisse romande.

« Les plus chaleureux remerciements vont donc à toutes les clientes et tous les clients qui ont répondu généreusement à cette sollicitation, et bien sûr à tous les magasins partenaires qui ont participé à cette édition », a déclaré Payot dans un communiqué.

Selon Caritas, en Suisse, 1,3 million de personnes, dont 133.000 enfants, sont en situation de pauvreté ou vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté. Une situation aggravée par la crise du coronavirus. « Nous estimons qu’il est utile et nécessaire de sensibiliser et mobiliser les consommatrices, consommateurs et citoyennes et citoyens dans la lutte contre la pauvreté », ajoute la chaîne de librairie.

En 2018, 660.000 Suisses étaient touchées par le phénomène, et plus d’un million d’habitants à faible revenu y étaient menacés de précarité, toujours selon Caritas Suisse. L’ambition est de casser ce cercle vicieux de la fragilité et de la vulnérabilité, conduisant à l’exclusion sociale, par une formation professionnalisante.

Crédits photo : Fair Friday / Payot