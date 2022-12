2024 : les Jeux olympiques priment sur les manifestations estivales

7000 événements annuels en France… « Chaque année, ils font battre à l’unisson le cœur du pays et permettent de rassembler, y compris dans les zones les plus reculées où la culture est généralement absente, les amateurs de musique, de théâtre, de littérature ou de cinéma venus des quatre coins du monde et représentant toutes les générations. »

Dans leur message, les sénateurs rappelaient quelques évidences au gouvernement : privilégier les JO au détriment de l’activité estivale relève de l’ineptie. Et, dans le même temps, il importe de régler « des difficultés en termes de sécurisation, qui peinent à être résolues ».

La réaction de la Chambre n’avait rien d’inattendu : après la démonstration de force d'un Darmanin roulant des mécaniques, les élus n’avaient pas d'alternative. Représentants des territoires, lesquels organisent les événements concernés par la possible annulation, ils se devaient de défendre leurs électeurs. D’autant que les retombées économiques, même infimes en regard des JO, représentent de véritables enjeux.

De juteux JO...

Pour autant, Gérald Darmanin et Rima Abdul Malak, associés à Amélie Oudea-Castera, privilégient bien l’organisation des Jeux, « événement inédit sur notre territoire national ». Avec quelque 13 millions de spectateurs-consommateurs attendus, le pays et le monde entier auront les yeux rivés sur cette manifestation.

Lucrative, elle entraînerait quelque 11 milliards € de retombées ainsi que 250.000 emplois pérennes, assurait le directeur général du comité de candidature, Étienne Thobois — dont 3,5 milliards € strictement liés au tourisme.

Des chiffres avec lesquels nul autre festival ni salon ne rivaliseraient, bien entendu. Aussi, du 23 juin — en amont de l’ouverture du village olympique — jusqu’au 8 septembre — fin des jeux paralympiques —, les organisateurs sont priés de se débrouiller, indique la circulaire.

Alors, non, contrairement à ce qu’avait indiqué Gérald Darmanin, personne ne contraindra à l’annulation ni au report des rendez-vous de l’été. Mieux encore : « Des solutions sont d’ores et déjà trouvées pour la plupart de ces événements afin d’assurer leur tenue pendant l’été 2024 », assurent les ministres.

Ces derniers ont d’ailleurs pleinement conscience de « de l’importance des festivals et des manifestations festives et sportives ». Et ce, en tant que moteurs « qui font la vitalité des territoires pendant l’été, générant emploi, lien social, attractivité touristique et retombées économiques ». Il faudra simplement que ces derniers se montrent discrets et acceptent de céder la place aux JO 2024.

La sécurité avant tout

Pour s’en assurer, ce sont 30.000 policiers et gendarmes qui seront dévolus aux attractions olympiques durant la période, afin de garantir la sécurité des événements. Et de présenter un calendrier strict, qui conduira certains festivals à ne pas se tenir — par précaution, bien entendu :

1. Du 23 juin au 17 juillet 2024, en amont de l’ouverture du village olympique, phase pendant laquelle tous les festivals et événements ont vocation à être maintenus, en limitant, chaque fois que possible, les moyens nécessaires à leur sécurisation.

2. Du 18 juillet au 11 août 2024, de l’ouverture du village olympique jusqu’à la fin des Jeux olympiques, phase pendant laquelle aucun événement culturel, festif et/ou sportif d’ampleur, nécessitant l’engagement d’Unités de forces mobiles (UFM), ne pourra avoir lieu. En revanche, les événements de moindre ampleur, habituellement sécurisés par des forces départementales ou locales, ont vocation à se maintenir, dans un usage modéré des forces et en dialogue avec les collectivités territoriales.

3. Du 12 au 23 août 2024, dans la période intercalaire entre les Jeux olympiques et paralympiques, phase pendant laquelle tous les événements n’ayant pas habituellement recours à des UFM seront maintenus, avec un usage modéré des forces de sécurité. Quelques rares grands événements nécessitant l’engagement d’UFM pourront se tenir après décision au niveau national.

4. Du 24 août au 8 septembre 2024, sur la période des jeux paralympiques, phase pendant laquelle aucun événement d’ampleur nécessitant des renforts d’UFM ne pourra se tenir, sauf rares exceptions décidées au cas par cas. Les événements d’ampleur moindre, pouvant être sécurisés par les seules forces locales, pourront avoir lieu, en envisageant des aménagements pour limiter l’usage des forces de sécurité.

Des discussions, unilatérales ?

Le message à retenir est donc le suivant : les petits salons ne seront pas inquiétés, parce qu’ils ne risquent rien, les plus importants, en revanche, ne pourront se tenir. Mais les ministres ne sont pas à ce point cruels : le festival d’Avignon, les Vieilles Charrues ou l’Interceltique de Lorient ont subi quelques ajustements garantissant leur bon déroulement.

De même pour le championnat de Ligue 1 et 2 — on ne va tout de même pas priver le peuple de ses jeux, alors que le prix du pain a augmenté. Idem pour le Tour de France et d’autres.

« Le dialogue se poursuivra dans les prochaines semaines entre les préfets, les collectivités territoriales et les organisateurs de manifestations nécessitant des renforts d’UFM, en lien avec les ministères concernés, pour préciser les modalités d’adaptation des événements », reprennent les ministres.

Et de conclure : « Ces échanges doivent également permettre de sensibiliser les élus et les organisateurs aux enjeux de disponibilité des agents de sécurité privée, des secouristes, des barrières, du matériel technique, dans une période de forte sollicitation. »

ActuaLitté a sollicité le réseau RELIEF, réunissant les événements littéraires et festivals, pour une réaction. Parmi les salons très probablement impactés, citons Le Marathon des mots à Toulouse ou encore le Paris des libraires ou le désormais installé Partir en livre, qui en juillet se déroule au niveau national…

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0