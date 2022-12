Netflix : My Hero Academia adapté en prise de vues réelles

My Hero Academia suit Izuku Midoriya (alias Deku). Ce « fanboy » de super-héros est né sans capacité exceptionnelle, quand 80 % de la population de la Terre porte chacun une « bizarrerie ». Cette absence de particularité lui ferme les portes de l’U.A., académie de formation de héros la plus prestigieuse. Peu importe, Deku sera quand même le prochain All Might, plus grand héros que le monde ait jamais connu, coûte que coûte...

Créé par Kohei Horikoshi, My Hero Academia fait partie des mangas les plus plébiscités au niveau international, avec plus de 65 millions d’exemplaires en circulation, éditions numériques comprises, dont 45 millions au Japon. La série, qui compte 36 tomes, est publiée dans le Weekly Shōnen Jump de l’éditeur Shueisha depuis 2014, et en France par Ki-oon depuis 2016, dans une traduction de David Le Quéré.

L’adaptation en animé est, elle, portée par Bones Inc. et TOHO Animation. Dans l’Hexagone, la série est diffusée en simultané sur le site ADN et la chaîne J-One. Elle est aussi retransmise sur Toonami depuis 2018 et sur la plateforme Crunchyroll.

À LIRE: Netflix accueille une nouvelle série de Zerocalcare en 2023

Si Netflix accueillera le film, Toho Co. Ltd. le distribuera dans les salles du Japon, nous apprend Variety. Le scénariste Joby Harold est également connu pour son travail sur des longs-métrages à gros budget, comme Edge of Tomorrow ou John Wick : Chapitre 3 - Parabellum, Army of the Dead de Zack Snyder, ou encore Transformers : Rise of the Beasts et The Flash, qui sortiront en 2023.

Crédits photo : Re: Take (TouTube)