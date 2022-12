Ersin Karabulut, lauréat du premier Prix Relay de la BD 

Avec son expérience historique dans l’édition et la distribution de produits de lecture, Relay a créé son Prix de la BD. Avec une présence dans 115 magasins Relay majeurs, l’enseigne est un repère des passionnés !

Voici un résumé de l'ouvrage par l'éditeur :

L'histoire vraie d'Ersin Karabulut, célèbre artiste de bande dessinée turc ; son parcours des banlieues déshéritées d'Istanbul aux sommets de l'édition et de la presse satirique ; comment il vécut, parfois en première ligne, les bouleversements et l'agitation politique de son pays, une Turquie transitant lentement d'une démocratie à un régime autoritaire. En même temps qu'il raconte son parcours d'artiste et de citoyen lambda, Ersin Karabulut dresse le portrait d'un pays tiraillé par des antagonismes politiques et sociétaux profonds, dont l'histoire récente est faite de coup d'états, d'espoir, de désillusion et de drames.

Né à Istanbul, en Turquie, en 1981, Ersin Karabulut a commencé sa carrière à l'âge de seize ans. Il a travaillé pour divers magazines tout en étudiant le graphisme à l'université des beaux-arts Mimar-Sinan. En 2007, il a cofondé Uykusuz, l'un des hebdomadaires d'humour les plus prestigieux de Turquie. Il est l'auteur de neuf livres de compilations de bandes dessinées et de romans graphiques, publiés en Turquie, en France et au Brésil.

Lagardère Travel Retail France est l’entité française de Lagardère Travel Retail, l'une des deux filiale du Groupe Lagardère, leader mondial de l'industrie du Travel Retail. Opérateur global avec plus de 4800 magasins dans 42 pays, en Travel Essentials, Restauration et Duty Free & Mode, le groupe est principalement implanté dans les gares, les aéroports, les sites touristiques.

Lagardère Travel Retail a réalisé un chiffre d’affaires de de 2,9 milliards € en 2021 et de 5,5 milliards € en 2019.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones