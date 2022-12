Françoise Nyssen, lauréate du prix de la diversité culturelle 2022

Créée en 1997, la Coalition française pour la diversité culturelle regroupe plus de quarante organisations professionnelles de l’ensemble des secteurs culturels et créatifs tels que le cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de l’édition, de la musique, des arts graphiques et plastiques. Ensemble, elles défendent la liberté d’expression et de création, et le droit pour chaque État de définir des politiques de soutien à la création.

Remis depuis 2011, les prix de la Diversité Culturelle s’inscrivent dans le cadre de l’action de la Coalition à savoir accompagner des initiatives, récompenser des parcours professionnels et artistiques et encourager des bonnes pratiques qui peuvent contribuer à promouvoir et à défendre la diversité culturelle.

Elle récompense également la structure Enharmonique pour son action de promotion de la musique baroque et son travail auprès des publics éloignés de la culture au travers du projet L’Échappée initiée par l’Ensemble Masques.

Crédits photo : Didier Plowy (CC BY SA 2.0.)

DOSSIER - Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020