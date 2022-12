La Grande Librairie: Fabrice Luchini et Brigitte Giraud célèbrent la lecture

Cette semaine encore, la rédaction partage ses coups de coeur et autres conseils de lecture sur les réseaux, avec le hashtag, #ActuaLittéAime. Retour dans le plus cauchemardesque des parcs d'attractions, voyage dans un pays merveilleux où les insectes sont rois et la reine pas commode, ou plongée dans l'univers par l'entremise d'un des plus importants couples de scientifiques du XXe siècle, avant de le mettre à l'envers...