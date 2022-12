Rowling finance un refuge pour femmes victimes de violences

J.K. Rowling, ayant elle-même enduré violences domestiques et agression sexuelle, a déclaré que Beira’s Place serait un service de soutien et de défense en direction des femmes de la région, âgées de 16 ans et plus, qui ont subi des violences ou des abus sexuels.

Le service sera sous la direction d’un conseil de cinq femmes expérimentées dans la gestion des traumatismes. Il réunira J.K. Rowling elle-même, l’ancienne directrice de prison Rhona Hotchkiss, l’ancienne dirigeante du parti travailliste écossais Johann Lamont, la médecin généraliste Margaret McCartney ainsi que la directrice de For Women Scotland, Susan Smith.

Sur place, il sera géré par une équipe professionnelle, composée de femmes uniquement. Elles seront dirigées par une directrice générale, en la personne d'Isabelle Kerr et une directrice générale adjointe, Susan Domminney. À elles deux, les deux femmes ont plus de 30 ans d’expérience au sein de structures spécialisées, comme Glasgow et Clyde Rape Crisis, un centre d'accueil et de traitement pour les femmes victimes de viols et d'agressions sexuelles.

Une réponse à la crise

Le refuge a été lancé à la suite d’une campagne de 16 jours dénonçant les violences à l’égard des femmes. Mais plus que tout, Beira’s Place est une réponse à la forte demande des survivantes pour un service réservé aux femmes, sans aucun homme sur place. Il n’en existe aucun à l’heure actuelle dans la région, rappelle le Scottish Daily Express.

Basé au cœur de la capitale écossaise, le centre ouvrira ses portes au cours de l’année à venir pour des évaluations et des rendez-vous confidentiels. Le nom Beira a été choisi en hommage à la déesse écossaise de l’hiver. Rowling a expliqué que « Beira règne sur la partie sombre de l’année, passant le relais à sa sœur, Bride, lorsque l’été revient ». Et de poursuivre « Beira représente la sagesse, le pouvoir et la régénération des femmes. C’est une force qui perdure pendant les moments difficiles, mais son mythe contient la promesse qu’ils ne dureront pas éternellement. »

Beira's Place voit également le jour suite à une controverse autour du Rape Crisis Centre d’Édimbourg, dirigé par une femme trans. Cette dernière a fait l’objet de critiques au moment de sa nomination. Placée l’an dernier à la tête de la structure, Mridul Wadhwa avait déclaré que les gens avaient besoin d’être « rééduqués » et qu’ils ne guériraient pas vraiment à moins qu’ils n’abordent leurs « croyances inacceptables », car « la thérapie est politique ».

Le même centre avait également été interpellé avant cette nomination concernant des panneaux non sexués sur les salles de bains, qui selon la structure étaient conformes à leur inclusion LGBT. Pour autant un certain nombre de tweets critiques ont été adressés à l’association caritative critiquant sa décision et appelant à la préservation des « espaces non mixtes ».

Les centres d'accompagnement des victimes de viols ou d'agressions sexuelles se retrouvent au coeur d'un combat politique et sociétal : les partisans d'une approche biologique du genre déplorent la présence de femmes transgenres dans ces lieux, quand les défenseurs de l'identité de genre revendiquent cette présence, pour une défense universelle des droits des femmes - de toutes les femmes sans exception.

L'ouverture de Beira's Place par J.K. Rowling et la campagne médiatique qui précède celle-ci n'est pas étrangère à ce combat. Accusée de transphobie, très attachée à l'approche biologique du genre, J.K. Rowling a choisi de réserver l'exclusivité de la création de Beira's Place à Suzanne Moore, ancienne journaliste du Guardian elle aussi partisane d'une approche biologique du genre. Sans l'indiquer explicitement, il est largement sous-entendu que Beira's Place s'adresse aux « femmes » dans le sens biologique du terme : interrogée par Edinburgh Evening News sur la possibilité d'accueil des femmes transgenres, la direction répond que Beira's Place est « réservée aux femmes ».

Un besoin non satisfait

J.K. Rowling a déclaré : « J’ai fondé Beira’s place pour répondre à ce que je pense être actuellement un besoin non satisfait pour les femmes de la région de Lothians. En tant que survivante d’agression sexuelle moi-même, je sais à quel point il est important que les survivantes aient la possibilité de recevoir des soins centrés sur les femmes et dispensés par des femmes dans un moment où elles sont aussi vulnérables. »

Beira’s Place permettra une augmentation de la capacité des services de la région et, espère-t-elle, offrira à plus de femmes la possibilité de traiter leurs traumatismes, pour une guérison plus rapide.

Isabelle Kerr, directrice générale du futur centre, a ajouté : « La violence à l’égard des femmes et des filles est un problème qui traverse toutes les cultures, classes et religions. Ce sont des crimes sexistes qui sont majoritairement perpétrés par des hommes et subis de manière disproportionnée par des femmes. »

Et d'ajouter : « Beira’s Place reconnaît que les services efficaces de lutte contre la violence sexuelle doivent être indépendants, axés sur les besoins et fournir des services réactifs et centrés sur les femmes afin qu’ils soient libres de la pression des programmes politiques actuels. Nous nous engageons à faire en sorte que notre service soit gratuit, confidentiel et accessible aux femmes survivantes qui pourraient en avoir besoin. »

Crédits photo : Victoria Street, Edinburgh, Scotland - Mike McBey (CC BY 2.0)