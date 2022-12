Aix-en-Provence : une maison des écritures contemporaines et un festival  

Les Promesses de l’aube « augurent d’une nouvelle et belle aventure à la croisée de la littérature, du théâtre, de la musique, de la danse, des arts graphiques et numériques », a déclaré Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence. La manifestation se partagera entre la Cité du Livre d’Aix-en-Provence et le réseau des bibliothèques municipales.

« Faire rayonner les arts de la narration »

Nommé en référence à un livre du grand Romain Gary, le festival des performances et bruissements littéraires entend « penser le monde en clair-obscur, en dédoubler les narrations et les langues et [...] faciliter l’accès aux savoirs ». Dans une optique pluridisciplinaire, troubadours, chamans, conteurs, griots et autres bardes des temps modernes seront conviés à cette « célébration de la pensée », dans la « construction d’une culture commune ».

Ce nouvel événement du sud de la France offrira une programmation à base de rencontres, spectacles et ateliers de création à l’adresse de tous les publics. Plus de trente écrivains et artistes francophones et étrangers ont accepté l’invitation, et des collaborations sont déjà en cours avec l’Institut français. Parmi les auteurs et artistes présents, on peut aussi citer Eva Doumbia, Yamen Manaï, Marie-Sophie Ferdane, Wilfried N’Sondé, Olivia Rosenthal, Yuksek... Des créations littéraires, imaginées et mises en scène pour l’événement, feront aussi dialoguer écrivains, comédiens et musiciens.

Le festival a aussi été pensé comme une incitation à entendre, vivre et partager des rencontres avec des artistes, écrivains, dramaturges, auteurs, circassiens, scénaristes, qui sont dans un processus de création, en résidence à Aix-en-Provence.

La Maison des écritures contemporaines d’Aix-en-Provence (MéCA), portée par la Direction de la lecture publique, du patrimoine, de l’écriture et des archives, est un lieu de résidence, de création et de programmation transciplinaire, « appelé à faire rayonner les arts de la narration ».

La MéCA proposera des parcours mis en place en partenariat avec les acteurs culturels locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Les résidences d’écriture, en solo ou à plusieurs, exigeront d’offrir un temps de médiation auprès des différents publics, comme les écoliers.

La programmation à l’année de la MéCA a débuté officiellement le 23 septembre avec une première sortie autour des haïkus de Kerouac. Elle se déploie sur toute l’année 2023, dans un rythme mensuel.

Le programme détaillé du Festival et de la MéCA est à découvrir ici.

Crédits photo : MéCA / Festival Les Promesses de l'aube

