Après Noël, de nombreuses librairies romaines fermeront

La crise des librairies, et notamment des librairies indépendantes, à Rome a commencé il y a plus de dix ans. Entre 2007 et 2017, selon les données de l’AIE (Association des éditeurs italiens), la moitié des librairies de la capitale ont fermé (au total, il y avait 414 librairies en 2007 et dix ans plus tard elles étaient 191, soit une baisse de 53 %).

Cette année, plusieurs ont fermé dans la capitale, et pas seulement des indépendantes : c’est le cas de Feltrinelli International à la Galleria Alberto Sordi, de la Pecora Elettrica à Centocelle, des Trapezisti à Monteverde, de la Libreria del Viaggiatore rue del Pellegrino, de La Tana del libro à Garbatella et de Libreria La Rinascita 2.0 à Villa Gordiani.

Des fermetures après Noël

« Je connais des collègues qui n’attendent que Noël, moment où les recettes sont les plus importantes, pour fermer », explique à Quotidiano.net, Ilaria Milana, présidente de l’ALI Confcommercio Roma (association italienne des libraires de Rome) et copropriétaire de la librairie Mondadori rue Piave.

Toutefois, certaines actions de la part du Gouvernement italien ont redonné de l’espoir, notamment aux librairies indépendantes : une loi sur le livre a été adoptée en 2020, limitant à 5 % la possibilité d’accorder des rabais aux grandes chaînes et aux librairies en ligne.

Cependant, la situation reste compliquée et plusieurs facteurs de crise entrent en jeu : les difficultés du marché scolaire, la concurrence d’Amazon et les conséquences de la pandémie.

Les difficultés de la pandémie et du secteur scolaire

En Italie, les livres scolaires sont achetés par les libraires avec une remise de 15 %, mais la loi octroie une remise aux lecteurs de 15 % sur ces ouvrages. « Nous, petits libraires, ne pouvons pas faire de rabais », explique à Quotidiano.net Maurizio Zicoschi, ancien propriétaire de la librairie I Trapezisti à Monteverde, qui a fermé à l’hiver 2021. « Les jeunes, qui sont intelligents, nous demandent les rabais et si nous ne le leur donnons pas, ils achètent les livres sur Amazon ou dans les supermarchés », ajoute-t-il.

Un autre facteur de la crise a été l’explosion de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné la fermeture de librairies et empêché les présentations des ouvrages et d’autres activités fondamentales pour la création d’une communauté de lecteurs autour des points de vente de livres.

David contre Goliath

L’impossibilité d’affronter un géant comme Amazon est également soulignée par Giorgia Sallusti, traductrice de littérature orientale et propriétaire de Bookish, une toute petite librairie indépendante de Montesacro ouverte en 2014. « Amazon et en général les librairies en ligne sont invincibles pour nous, c’est David contre Goliath. Mais, dans ce cas, notre fronde en tant que libraires est justement d’aller à l’encontre de l’algorithme, de surprendre le lecteur avec des auteurs qu’il n’aurait jamais pensé apprécier ».

Selon Ilaria Milana, Amazon a désormais pris 50 % du marché…

Une librairie spécialisée en livres rares ferme à Bologne

Un autre exemple représentatif de cette crise des librairies est la fermeture, dans ce cas non pas à Rome mais en Émilie-Romagne, d’une structure spécialisée dans la vente des livres d’art et d’essais souvent difficiles à trouver : Pickwick, en activité depuis presque 26 ans et située près de la gare.

Là encore, le Covid a joué un rôle déterminant, comme l’explique l’un des propriétaires, Luciano Turrini : « Depuis la période du Covid-19, nous ne nous sommes malheureusement jamais relevés. Il est vrai que nous étions une librairie d’occasion, mais nous étions spécialisés dans les ouvrages de non-fiction et et les livres d’art qui coûtent assez cher. Nous nous sommes donc appuyés sur un public très qualifié qui allait de Rome jusqu’au nord du pays, des gens qui assistaient à des séminaires, des conférences, des expositions, et qui venaient nous voir pour nos livres introuvables. Avec la pandémie, ce public a disparu et rien n’est pas revenu comme avant. »

Luciano Turrini insiste également sur la spécificité d’une telle structure, qui a redonné « une grande dignité » au marché de l’occasion, « en sauvant beaucoup de livres du pilon, grâce à un travail méticuleux de sélection et de relations avec les maisons d’édition ».

Heureusement à la place de cette librairie historique, une autre proposition, certes différente, s'invite : une chaîne de librairies généralistes, Ubik, reprendra le lieu à la fin du mois de novembre, en gardant le personnel qui y travaillait déjà.

Photographie : illustration, Ivan Radic, CC BY 2.0