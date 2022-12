Miroslav Šašek : l'auteur des villes

En 1947, il s'installe à Paris pour étudier à l'École des Beaux-Arts, et lorsque les communistes arrivent au pouvoir dans ce qui est alors la Tchécoslovaquie, il prend la décision de ne pas retourner dans son pays natal. Il gagne sa vie comme graphiste (dans la publicité) et architecte et, à partir de 1951, il travaille dans la section tchèque de Radio Free Europe à Munich.

En 1957, il retourne à Paris et commence à travailler sur un guide illustré pour les enfants de la ville - Paris - qui est publié en 1959. Se succèdent alors de nombreux ouvrages sur le même thème de la ville : Londres, Rome, New York, Édimbourg, Venise, San Francisco, Israël…..

Les livres de cette série valent à leur auteur de nombreuses récompenses au fil des ans, dont une entrée dans la liste d'honneur de l'IBBY (International Board on Books for Young People) en 1979. Outre son travail d'illustrateur, Miroslav Šašek est également peintre tout au long de sa vie. Miroslav Šašek meurt en Suisse le 28 mai 1980.

Depuis l'an 2000, ses livres ont été réédités en Amérique, en France et en Allemagne.

Bibliographie en français

Crédits photo © Miroslav Sasek Foundation