Mike Flanagan adaptera La Tour Sombre en série pour Amazon

Série de 8 romans publiés entre 1991 et 2012, La Tour Sombre avait déjà été adaptée au cinéma en 2017. Malheureusement la production fut un échec tant critique que commercial. La saga du maître de l’horreur mêle horreur, fantasy, science-fiction et western. On y suit Roland de Gilead, dernier pistolero et aventurier en quête de la Tour Sombre dont les secrets sont à même de sauver son monde d'une destruction programmée.

Cette adaptation est un véritable rêve pour Flanagan. Dans une interview pour Deadline, il admet avoir d’ores et déjà écrit un épisode pilote mais aussi avoir en tête un résumé très précis de l’ensemble de la première saison. Il imagine un déroulé plus vague sur au moins 5 saisons, tout comme Les Anneaux de Pouvoir.

D'après le duo, la série devrait être suivie de deux longs-métrages autonomes. Mike Flanagan aurait également pris contact avec Stephen King en personne pour faire entendre ses idées : « Je lui ai envoyé un aperçu très, très détaillé de ce que je voulais en faire. Et c'est en réponse à cela qu'il nous a donné les droits. » Il avait, par le passé, adapté la suite de Shining, intitulée Doctor Sleep, au cinéma pour les studios Warner Bros ainsi que Gerald's Game pour la plateforme au N rouge.

En revanche, le départ de Mike Flanagan des studios Netflix pour un conçurent direct met à mal le futur de ses réalisations. Par exemple, The Midnight Club, série adaptée du roman éponyme de Christopher Pike, a vu sa seconde saison annulée par Netflix.

Mais, avant de partir, Mike Flanagan se devra d’achever son travail sur la série The Fall of the House of Usher, inspiré de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, à venir sur la plateforme de streaming.

Crédits photo : Stephen King en 2007 - Michael Femia (CC BY-NC-ND 2.0)