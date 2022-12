Delphine Christophe prend la direction de la Drac Grand Est

Nommée en 2018, Christelle Creff a quitté la direction de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Grand Est début octobre, après sa nomination à la tête du service des musées de France de la direction générale des patrimoines et de l’architecture.

Dotée de 255 emplois affectés sur plusieurs sites, la Drac Grand Est est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent.

Ses missions relèvent donc de la connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore de la promotion de la langue française et des langues de France.

Delphine Christophe est nommée pour une durée de quatre ans avec une période probatoire de six mois, à compter du 3 janvier 2023. Directrice de la conservation des monuments et des collections au sein du Centre des monuments nationaux depuis 2015, elle est diplômée de l’École nationale des chartes et de l’Institut national du patrimoine.

Précédemment, elle a occupé des fonctions à la Direction régionale des affaires culturelles du Limousin et à la Drac Languedoc-Roussillon.

Photographie : le Palais du Rhin, à Strasbourg, siège de la Drac Grand Est (Tim Rawle, CC BY-NC-ND 2.0)