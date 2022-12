Le Prix littéraire des Musiciens révèle son palmarès 2022  

Ce prix est décerné à un roman et un essai qui nourrissent la compréhension et l'amour de la musique classique. Il a été est fondé par Alexandra Diaconu « en hommage aux rencontres artistiques qui ont influencé son chemin et celui de beaucoup d'entre nous ».

Il est organisé par l'association Musiques en toutes lettres. Depuis 2019 à un livre jeunesse qui ouvre à l'écoute de la musique ou peut donner envie de la pratiquer.

Voici le palmarès 2022 :

Prix Roman : Putzi. Le pianiste d'Hitler, de Thomas Snégaroff, Gallimard

Il mesurait deux mètres, mais on le surnommait Putzi, "petit bonhomme". Marchand d'art dans le New York bohème des années 1910, musicien à ses heures, Ernst Hanfstaengl devint dix ans plus tard le confident et le pianiste d'Hitler. Cet excentrique, jalousé par les nazis, était fasciné par leur chef, à qui il offrit de l'argent, une famille, et des airs de Wagner à toute heure du jour et de la nuit. Il rêvait d'honneurs et d'une alliance entre l'Allemagne et les Etats-Unis, ses deux patries. Nommé responsable de la presse étrangère du Reich en 1933, il crut en son destin. Il n'obtint que la disgrâce. Son incroyable exil le conduisit jusqu'à Roosevelt, qui pendant la Seconde Guerre mondiale fit de lui son principal informateur sur le Führer. Pour les uns il fut un traître ou un bouffon sans conséquence, pour les autres, l'un des artisans du mal. Son histoire tragique, burlesque, nimbée de mystère, est celle d'un héros de roman. Le roman d'un siècle de splendeur et de désastre, où l'on croise Goebbels, Goring et les soeurs Mitford, mais aussi Thomas Mann, Carl Jung ou encore Romy Schneider.

Prix du Public : 555, de Hélène Gestern, Arléa

Cette récompense est décernée à un roman par un jury composé de 10 lectrices et lecteurs de toute la France et de Belgique et des lectrices et lecteurs de la Médiathèque de Sèvres.

C'est en défaisant la doublure d'un étui à violoncelle que Grégoire Coblence, l'associé d'un luthier, découvre une partition ancienne. A-t-elle été écrite par Scarlatti, comme il semble le penser ? Mais, à peine déchiffrée, la partition disparaît, suscitant de folles convoitises. Cinq personnes, dont l'existence est intimement liée à l'oeuvre du musicien, se lancent à la recherche du précieux document sans se douter que cette quête éperdue va bouleverser durablement leur vie. Domenico Scarlatti, compositeur génial aux 555 sonates, est le fil conducteur de ce roman musical. Sa musique envoûtante en est la bande sonore.

Prix Essai : Musiciennes de légende, de Marina Chiche, First / France Musique

Mention Spéciale : Une vie chorale, de Jean-Paul Baget, Editions du Palais



Prix Jeunesse : Monsieur Bach, Auteur : Nathalie Soussana. Illustrateur : Johann G. Louis. Récitante : Elsa Lepoivre, Didier Jeunesse

Il est décerné par un jury tournant composé de personnalités de la vie musicale et artistique française. Cette année, les membres sont : Gaëlle Belot, éditrice ; Lisa Cat-Berro, saxophoniste jazz ; Dana Ciocarlie, pianiste ; Timothée de Fombelle, écrivain ; Philippe Hersant, compositeur ; Jean-Claude Pennetier, pianiste ; Hervé Platel, professeur de neuro-psychologie ; Alexandra Soumm, violoniste ; Isabelle Bigaré, corniste, Orchestre Philharmonique de Radio France ; Gilles Goepfert, corniste, ancien bibliothécaire musical ​de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

L'édition 2021 a vu le Prix Roman être décerné à Isabelle Duquesnoy, pour La redoutable veuve Mozart, édité chez La Martinière.

