En Inde, une femme est violée toutes les 20 minutes

Les violeurs et assassins de Jyoti Singh ont été jugés, condamnés et exécutés quelques années plus tard, un zèle surprenant au vu des milliers d’affaires passées sous silence, satisfaisant ainsi la vindicte populaire et les propos de diverses personnalités, religieuses et politiques, promptes à exiger un châtiment exemplaire, mais incapables de s’interroger et répondre quant aux origines profondes de ces violences.

Les chiffres en Inde sont accablants : une femme est violée toutes les 20 minutes. Dans 95 % des cas, l’auteur était connu de la victime. 7200 enfants et nourrissons sont violés chaque année. 1 enfant sur 10 est confronté à des abus sexuels. 42 % des filles ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 19 ans.

Ce sujet me révulsait et me fascinait en même temps. J’avais été confrontée en Inde à une société où la voix des femmes est rarement écoutée, surtout lorsque ces dernières appartiennent aux classes sociales les plus défavorisées. Je m’étais aussi interrogée quant aux réponses que me renvoyaient parfois mes interlocutrices, celle de la femme sacrificielle, dévouée, guerrière parfois, mais dans des fonctions bien circonscrites, où elle se devait de maintenir une position et un honneur fragile dans une sphère domestique et sociétale qui ne laisse que peu d’espaces de liberté.

Les violées, les battues, les répudiées, les sans-maris-sans-pères-sans-frères-sans-fils, les pauvres, les nées-femmes, elles avaient de toute façon toutes tort, et devraient s’estimer « chanceuses » d’être en vie.

Parmi les nombreuses raisons à l’origine de l’acceptation de la souffrance et de la violence, il m’a paru intéressant de contester aussi la prégnance de certains récits hégémoniques, mythiques ou religieux, qui souvent constituent un socle, un « paysage culturel » commun, un référentiel bien rodé, stéréotypé et scripté dont on se départ avec difficulté.

Le mythe du Ramayana avec ses protagonistes idéalisés continue par exemple d’infuser dans la société indienne. Il joue un rôle qui oscille à la limite de l’inconscient et du conscient, entre profane et sacré, entre culture populaire et instrumentalisation politique. En soi, c’est une porte d’entrée fascinante pour comprendre certains aspects de la société indienne, ses codes moraux, ses idéologies, sa quête métaphysique, sa hiérarchie, mais aussi sa violence.

Pour cela, je me suis appuyée sur les nombreux travaux de recherche et la littérature qui s’attachent à revisiter les mythes et récits classiques dans des perspectives plus contemporaines ou à rappeler leurs ancrages minoritaires moins connus. Et si les lectures ordinaires de ces mythes ne présentaient qu’une version de l’histoire ? Et s’ils oubliaient la voix des sans-voix ? Et si nous repensions ce qui est le plus constitutif de notre imaginaire ?

Le mythe du Ramayana permet ce pas de côté. Sa lecture féministe met en scène le point de vue de l’épouse de Ram, la princesse Sita, et sa place en tant que femme au cœur d’un récit millénaire, qui interroge, à une échelle plus humble, le rapport de force entre les genres, et la façon dont il s’exprime en Inde. À travers la violence, certes, l’horreur, mais aussi la recherche d’un nouvel équilibre et de solidarités qui laissent à voir un tournant sociétal particulièrement intéressant.

Clea Chakraverty a vécu plusieurs années en Inde où elle a été journaliste pour différents médias, dont Le Monde diplomatique. Elle y a aussi mené des recherches en anthropologie. Elle est aujourd’hui en charge des sujets de politique et société pour la revue en ligne The Conversation France. La Voix de Sita est son premier roman.

Crédits photo : Clea Chakraverty /Éditions du Globe