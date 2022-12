Patrick Rambaud s'écarte de l'Académie Goncourt, pour raison de santé

Patrick Rambaud a demandé à ses collègues académiciens, au nombre de 9, de le recevoir en tant que membre honoraire du cercle littéraire. Autrement dit, il rejoint sous ce statut Bernard Pivot, l'ancien président de l'institution, lui-même membre honoraire depuis le mois de janvier 2020.

Une réunion du 6 décembre dernier a permis aux Académiciens de répondre positivement à la demande de Patrick Rambaud, « en lui transmettant amitiés et souhaits de le revoir très vite ».

D'après BibliObs, l'Académie tout entière traverserait une période quelque peu mouvementée, même si le départ de Rambaud n'a rien à voir avec ces dissensions. Le Goncourt 2022 attribué à Brigitte Giraud pour Vivre vite (Flammarion) aurait creusé des hostilités qui se sont fait jour à l'occasion de deux polémiques.

La première remonte à 2021, lorsque Camille Laurens, académicienne depuis le 11 février 2020 en remplacement de Virginie Despentes, défend vigoureusement François Noudelmann et son roman Les Enfants de Cadillac face à La carte postale d'Anne Berest, qui s'intéressait à un sujet proche. Or, Noudelmann François est aussi le compagnon de Camille Laurens... Le conflit d'intérêts et de sensibilités était apparu gênant aux yeux de l'Académie Goncourt elle-même, qui avait modifié ses règles en conséquence.

L'autre polémique, plus récente, a concerné la participation de membres de l'Académie à un festival littéraire organisé à Beyrouth. Début octobre, Mohammad Mortada, ministre de la Culture libanais, critiquait dans un tweet la présence d’auteurs français « ayant embrassé les projets sionistes dans la pensée et la pratique, les soutenant aussi bien dans leurs travaux littéraires que dans leur vie quotidienne ».

Étaient notamment visés des membres de l'Académie Goncourt, laquelle devait annoncer, dans son ensemble, les quatre finalistes du Prix Goncourt 2022. Quatre d'entre eux, Éric-Emmanuel Schmitt, Tahar ben Jelloun, Pascal Bruckner et Pierre Assouline, ne viendront pas au Liban. Cinq autres, à savoir le président Didier Decoin, mais aussi Françoise Chandernagor, Philippe Claudel, Camille Laurens et Paule Constant, se montreront plus obstinés, évoquant des engagements à honorer, mais aussi une volonté de « mépriser cette menace ».

« [E]n décidant de ne renoncer ni à la manifestation francophone organisée pour la 25e fois par l’Institut culturel français, ni au 10e anniversaire de notre Choix Goncourt de l’Orient (qui rassemble aujourd’hui des étudiants de douze nationalités), elle tenait à prouver son attachement à la liberté de pensée et d’expression en tous lieux et toutes circonstances, et à rappeler que reculer devant la menace ne peut que renforcer l’agresseur », précisait Didier Decoin à ActuaLitté.

