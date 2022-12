Il y a trop de livres” : Sarkozy joue l'expert (douteux) en édition

Dans une série d’articles racontant le Big Bang de l’édition, Le Point vient de frapper fort cette fois : un entretien avec Nicolas Sarkozy, administrateur de Lagardère, à l’origine, entre autres, du départ de Sophie de Closets, anciennement PDG de Fayard — depuis à la tête de Flammarion.

Nico, best-seller

Nicolas Sarkozy peut se targuer d’une relation complexe à l’industrie du livre : jamais passé dans les allées du Salon du livre de Paris, contempteur de La Princesse de Clèves, il n’en demeure pas moins un fameux vendeur de livres — contrairement à nombre de ses camarades en politique.

Ainsi, Promenades, ouvrage sur l’art à 29 €, s’est écoulé à 14.299 exemplaires, quand Le Temps des tempêtes cumule, en grand format et poche, plus de 197.300 exemplaires. Et, précédemment, Passions affiche quelque 235.5000 volumes écoulés, poche et grand format itou. (données : Edistat)

Très loin d’être négligeable. Or, depuis 2021 qu’il siège, après avoir joué les entremetteurs, comme il le revendique, entre Arnaud Lagardère et Vincent Bolloré, le voici dans une position privilégiée.

« Que font les éditeurs ? De la gestion de talents, de contenus, comme Vincent Bolloré, qui détient des chaînes de télévision, des radios et des studios de cinéma. Les livres sont aussi des contenus », explique-t-il à nos confrères.

Sarko-secours des auteurs

Sa position, quoiqu’il le conteste, lui aura permis d’obtenir la tête de Sophie de Closets, lourde perte pour le groupe Hachette Livre, mais qui aura eu le malheur de publier des livres pour écorner l’image de l’ancien chef d’État. Nul n’a d’ailleurs oublié qu’il avait fait des pieds, des mains et des aiguilles pour interdire la commercialisation par un éditeur d’une poupée vaudou à son effigie…

Le remplacement effectué, substituant Isabelle Saporta à de Closets n’a pas encore fait ses preuves — et les relations avec Olivier Nora, éditeur historique et actuellement à la tête de Grasset, ne sont pas au beau fixe. Pas vraiment un aide de camp convaincant, donc.

Il a pourtant adopté le discours qu’avait servi Vincent Bolloré devant la commission d’enquête du Sénat : « Beaucoup d’auteurs crèvent de faim », assurait le milliardaire. Sarkozy, à son tour, ne dit pas autre chose : « Les auteurs en France sont souvent les sacrifiés de la chaîne créative. Un homme comme Jean d’Ormesson, qui est comme une incarnation de l’écrivain français, a terminé sa carrière en touchant un faible pourcentage sur ses ventes de livres. »

Voilà de quoi faire bondir sur sa chaise Antoine Gallimard : ActuaLitté a obtenu confirmation que Et moi, je vis toujours livre paru en janvier 2018, alors que l’Académicien était décédé le 5 décembre 2017, n’était pas encadré par un contrat différent de ceux signés avec la maison.

Est-ce à dire que Nicolas Sarkozy aurait eu connaissance du contrat rédigé par Héloïse d’Ormesson pour la publication posthume également (novembre 2018) de Un Hosanna sans fin ? Publié dans la maison de sa propre fille, le pourcentage aurait pu être moindre — mais comme l’éditrice l’a toujours expliqué, cette parution importait plus que les droits d’auteur… qui de toute manière allaient lui revenir. L’éditrice n’a pas pu être sollicitée pour confirmer l’hypothèse.

Trop de livres... qui ne sont pas les miens

Confusion, amalgame et raccourcis de pensée : du grand Sarko. Expert maladroit, le voici qui déroule toute la communication qu’Editis a mise en œuvre ces dernières années : valorisation des œuvres, des auteurs, projets transversaux. Tout cela pour garantir aux écrivains des revenus plus significatifs : diable ! Il a même un avis sur la quantité de livres qui chaque année sortent — et principalement ces romans de la rentrée littéraire, qui occupent l’espace, sans réaliser de ventes.

« Il y a trop de production de livres. La quantité peut tuer la qualité. [… Vivendi] va aider à développer et moderniser l’édition. » La remarque rend hilare à plus d’un titre : d’abord, parce que c’est précisément l’argument déployé par la Commission européenne pour enclencher la phase 2 et l’enquête contre Vivendi. Le risque de livres dont le prix augmenterait et, surtout, des ouvrages de piètre qualité.

Mais les libraires se souviennent surtout du locataire de l’Élysée pour l’office sauvage parmi les plus violents qui furent. La publication de La France pour la vie s’était en effet accompagnée, comme l’avaient alors remarqué les professionnels, « d’une formidable mise en place en forçant la main des libraires ».

C’était en 2016, de l’eau a coulé sous les ponts, mais à l’époque, cette publicité n’avait convaincu personne que l’ancien président affichait le moindre respect pour une partie de la chaîne. Mais une partie seulement…

Crédits photo : UMP, CC BY NC ND 2.0