Arles : Anne-Sylvie Homassel, lauréate du Grand Prix de Traduction

Le jury a souligné « la grande réussite de l’équilibre d’une langue tenue, d’une grande élégance, dont le registre soutenu n’est jamais caricaturé ».

Voici un résumé de l'ouvrage selon l'éditeur :

1726, Godalming. John Howard, médecin et chirurgien, enseigne les vertus de la rationalité à son apprenti Zachary Walsh, le fils du pasteur. Son savoir est toutefois mis à rude épreuve le jour où la femme d'un paysan des environs donne naissance à un lapin, mort et démembré. Faut-il y voir une volonté divine ? Quand cet événement isolé devient chronique, John comprend que rien dans son expérience de médecin de campagne ne l'a préparé à résoudre une telle énigme.

Il s'en remet aux meilleurs chirurgiens londoniens et, l'affaire étant parvenue aux oreilles du roi George, Mary est transportée à la capitale. Miracle, monstruosité, punition divine, malformation rarissime... ou supercherie ? Tout l'art de Dexter Palmer est de faire douter le lecteur du XXI ? siècle, qui finit par attendre, lui aussi, un nouveau miracle.

Porté par ATLAS, l'association pour la promotion de la traduction littéraire, le Grand Prix de la Traduction de la ville d'Arles récompense la traduction d’une œuvre de fiction contemporaine remarquable par sa qualité et les difficultés qu’elle a su surmonter. Son jury est constitué de traductrices et traducteurs littéraires et d’écrivains et écrivaines ayant une expérience de la traduction. Ce prix est doté de 5.000 € et remis lors des Assises de la traduction littéraire.

L'année passée, France Bhattacharya avait été saluée pour De la forêt de Bibhouti Boushan Banerji, un roman traduit du bengali (Inde) et paru chez Zulma en 2020.

