Victor Castanet lauréat du Prix littéraire des droits de l'Homme 2022

Et une de plus : après le prestigieux prix Albert Londres du livre, obtenu fin novembre, Victor Castanet ajoute une autre récompense au palmarès de son ouvrage. Déjà vendu à plus de 164.000 exemplaires, annonce l’éditeur, c’est le prix des Droits de l’Homme qui le consacre cette fois, une petite semaine plus tard.

Encourager la publication d’ouvrages consacrés aux droits traditionnels ou aux droits nouveaux était notre devoir. Voilà pourquoi cette distinction a été créée en 1984. Depuis un quart de siècle, le Prix littéraire des droits de l’Homme est remis chaque année par une importante personnalité (président de l’Assemblée nationale, Président du Sénat, ministre...). La diversité du choix du jury démontre son indépendance : grands auteurs ou auteurs moins connus ; grandes ou petites maisons d’édition ; écrivains français ou étrangers, du nord ou du sud...

Janine Alexandre-Debray, avocate et femme de lettres a été la première présidente du jury. Cette année, pour la 39e édition, c’est François Hollande qui parrainait la cérémonie, au Palais Bourbon.

Les Fossoyeurs aura connu une immense médiatisation de par le sujet qu’il aborde : en effet, l’auteur raconte la maltraitance des pensionnaires accueillis dans les Ephad du groupe Orpea. Et malgré les tentatives pour les enterrer, ses fossoyeurs ont résisté aux lourdes pressions.

Au point que l’État français annonçait qu’il portait plainte, en mars dernier, et saisissait le procureur de la République. Selon l’auteur, plusieurs dizaines de millions d’euros auraient été détournés, alors qu’ils étaient destinés au soin de personnes âgées. L’État, de son côté, entendait obtenir le remboursement des dotations publiques possiblement reroutées par le groupe Orpea.

Résumé de l'éditeur :

Trois ans d'investigations, 250 témoins, le courage d'une poignée de lanceurs d'alerte, des dizaines de documents explosifs, plusieurs personnalités impliquées... Voici une plongée inquiétante dans les secrets du groupe Orpéa, leader mondial des Ehpad et des cliniques. Truffé de révélations spectaculaires, ce récit haletant et émouvant met au jour de multiples dérives et révèle un vaste réseau d'influence, bien loin du dévouement des équipes d'aidants et de soignants, majoritairement attachées au soutien des plus fragiles. Personnes âgées maltraitées, salariés malmenés, acrobaties comptables, argent public dilapidé... Nous sommes tous concernés.

Crédits photo : Fayard